168.8萬起！台灣福斯「ID.4、ID.5電動車」預售　最快10月交車

▲台灣福斯汽車展開首款電動車ID.4／ID.5預售，共有休旅、跑旅車型，售價自168.8萬起 。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣福斯汽車（Volkswagen）今（5）日展開電動休旅ID.4、電動跑旅ID.5預售，2車型皆有Pro S、GTX 2等級，售價自168.8萬起。新ID.4、ID.5採線上販售（網址點此）、訂金為5,000元，前100名下訂可搶先試駕、優先交車領牌，預計最快10月交車。

▲雙車型共有Pro S單馬達後驅、GTX雙馬達全驅2等級，電池皆採82kWh。



新ID.4／ID.5搭載MEB電動車平台、採最新APP550電能驅動系統與82kWh鋰電池，其中入門Pro S為單馬達後驅，具有286匹／55.6公斤米扭力；而雙馬達GTX車型則具340匹／69.3公斤米扭力，靜止加速破百僅需5.4秒，並搭載運動化懸吊、4Motion主動式智慧4輪驅動、Progressive Steering 動態齒比轉向輔助等配備，提供更熱血的操駕感受。

▲ID.4、ID.5皆採MEB平台，其中雙馬達GTX車型則具340匹／69.3公斤米扭力，靜止加速破百僅需5.4秒。



續航表現方面，ID.4、ID.5海外WLTC測試下可分別達到 550、556 公里，並具備IQ.Drive智能駕駛輔助系統。車室內搭載12.9吋中控螢幕、第4代MIB影音系統、數位儀表，並標配3區恆溫空調、雙前座電動座椅（附電動腰靠、按摩功能），ID.5車型更具有Harman Kardon音響、全景玻璃車頂。

新ID.4、ID.5即日展開線上預售，預計正式上市時程落在9月、首批交車在10月左右。

▲福斯ID.4、ID.5預計在9月正式上市，首批最快10月交車。



福斯ID.4、ID.5簡易規配表