「特斯拉Model 3、Y」進駐好市多開賣！限時享隔熱紙、萬元優惠券

▲特斯拉進駐全台7家好市多賣場，主打Model 3、Model Y後驅車型，可享隔熱紙優惠、好市多電商1萬元折價券等優惠 。（圖／記者林鼎智攝，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

無懼民俗月，台灣特斯拉（Tesla）近日進駐美式賣場好市多，分別在全台7家好市多賣場展出電動車，包括內湖、中和、新莊、中壢、台中等，除了讓消費者可現場賞車外，還提供隔熱紙優惠券3,000元、好市多電商折價券1萬元等優惠。

▲好市多賣場售價與特斯拉官方定價相同，不過依車型可享優惠。



此次特斯拉電動車進駐7家好市多販售，活動至8／18為止。以新莊好市多為例，展出的車款為Model 3、Model Y RWD後驅車型，售價分別為169.99萬、173.49萬，車價與官方定價相同，但提供隔熱紙優惠券3,000元、好市多電商折價券1萬元等優惠，8／15前購車再享充電禮遇三選一（5,000公里免費超充里程、旅行用Type 2充電座套件、家用壁掛式充電設備安裝規劃）、獨家夏季配件套裝。

賣場展區雖然設有紅龍，但現場有特斯拉人員帶看賞車，一早吸引不少民眾體驗。特斯拉今年1-7月共掛牌8,533輛，其中Model 3、Model Y各佔了2,230輛、4,969輛，若以單一車型來看，Model Y僅小幅領先納智捷n7（4,702輛）。

▲現場雖然設有紅龍，但賣場一早開門營業就有不少民眾賞車。