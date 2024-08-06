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改款新特斯拉Model Y「續航破800公里」！升級95kWh大電池、全新7人座

▲改款新特斯拉Model Y有驚喜！將升級電池容量，帶來更出色的長續航。（圖／翻攝自X@Klp168）

▲改款新特斯拉Model Y有驚喜！將升級電池容量，帶來更出色的長續航。（圖／翻攝自X@Klp168）

記者徐煜展／綜合報導

正在最後籌備階段的改款新特斯拉Model Y，海外有消息表示，將針對電池容量升級，相較現行款的75Wh電池，新Model Y長續航版有望加大至95kWh，讓續航力突破800公里表現，並有望藉由改款契機，新增7人座拓大戰場！

▲改款新特斯拉Model Y有驚喜！將升級電池容量，帶來更出色的長續航。（圖／翻攝自X@Klp168）

▲新Model Y將採用95 kWh大電池，續航將能提升26%以上。（圖／翻攝自X@Tesla Newswire）

改款新Model Y日前在海外大量曝光，為明年發表開始暖身，原以為改款動向會與新Model 3大同小異，不過近來海外有消息表示，改款新Model Y可能藏有更多驚喜，包括將有大電池版本與全新7人座車型。

現行Model Y採用75kWh電池，目前長續航續航約在688公里左右，而最新曝光的95kWh電池將適用在長續航版本，續航力將提升至破800公里表現。

▲改款新特斯拉Model Y有驚喜！將升級電池容量，帶來更出色的長續航。（圖／翻攝自X@Klp168）

▲外型、內裝改款動向與Model 3雷同。

至於外觀、內裝以日前海外捕獲得測試車得知，變動方向大致與新Model 3相同，包括全新設計優化的保桿，以及新升級的方向盤、中控螢幕、後座影音系統等，執行長馬斯克表示，雖然今年無緣看到新Model Y，但所謂好酒沉甕底，新Model Y全新的大電池消息一出，已經引起不少特斯拉粉絲關注。

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