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最高降31萬！台灣福特「Mach-e電動休旅」下殺　入手價179.9萬起

▲福特Mach-E Premium試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特六和針對Mach-e野馬電動休旅降價，其中Premium車型降幅更高達31萬。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

電動車競爭火熱，台灣福特六和今（6）日也推出「Mustang Mach-e典藏入主」優惠，針對Mach-e野馬電動休旅3車型降價10-31萬不等，使Mach-e入手門檻自179.9萬起。此次降價優惠中，又以Premium 4驅長續航版降幅31萬最高，而頂規性能GT車型也降價30萬，來到219.9萬。

▲台灣福特Mach-E降價 。（圖／翻攝自Ford）▲Mach-e全車系優惠10-31萬元不等。

此次降幅最高的Mach-e Premium 4驅長續航版車型，搭載雙馬達4輪驅動、91kWh電池，具有368匹／59.1公斤米扭力，並可在5.1秒完成靜止加速破百，WLTC最大續航力達539公里，並可在150kW快充下於45分鐘完成10-80％充電。

福特Mach-e野馬電動休旅全車系標配10氣囊（GT版為9氣囊）、19吋輪圈、電動尾門、全景玻璃車頂、Co-Pilot360駕駛輔助系統，座艙則採10.2吋數位儀表、15.5吋SYNC 4中控螢幕，並在B、C柱具有Ford SecuriCode® 觸控式密碼鎖、E-Latch電子門鎖，可透過SYNC 4系統設定密碼解鎖車門。

▲福特Mach-E Premium試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特Mach-E Premium試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Mach-e野馬電動休旅採10.2吋數位儀表、15.5吋SYNC 4中控螢幕，並在B、C柱具有Ford SecuriCode® 觸控式密碼鎖、E-Latch電子門鎖，可透過SYNC 4系統設定密碼解鎖車門。

除了祭出降價優惠外，福特六和也與AVIS艾維士租車合作，推出「驅電無限」聯名租賃方案，Premium四驅長續航版和GT車型分別享有最低月租19,999元和24,999元，再贈送馭電遨遊好禮三選一或快譯通行車紀錄器（市價20,800元）。

▲福特Mach-E Premium試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特六和也與AVIS艾維士租車合作，推出「驅電無限」聯名租賃方案。

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關鍵字：汽車電動休旅福特FordMuch-eMustangPremium4驅長續航版GT續航

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