TOYOTA「新跨界休旅」貼牌Suzuki　入門2氣囊還賣比較貴

▲TOYOTA在南非推出Starlet Cross小跨界休旅，該車是以印度販售的TOYOTA Urban Cruiser Taisor／Suzuki Fronx雙生車為基礎所打造。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA（豐田）在南非推出新跨界休旅Starlet Cross，該車其實是以印度販售的TOYOTA Urban Cruiser Taisor／Suzuki Fronx雙生車為基礎所打造，採單一1.5升自然進氣引擎，當地售價自299,900至359,300南非鍰，折合新台幣約52.9萬至63.4萬不等。

▲Starlet Cross的外觀不差，車長3,995mm屬於中小型級距，搭載Suzuki的Heartect底盤平台。



TOYOTA Starlet Cross搭載Suzuki的Heartect底盤平台，車長3,995mm，屬於中小型休旅級距。外觀上則與印度販售的雙生車相似，包括保桿、分離式頭燈與橫貫式尾燈造型；車內則採7吋（最大至9吋）中控螢幕，具有手機無線充電、3具USB插孔，但安全配備很陽春，入門車型僅2氣囊、頂規才有6氣囊，並且除了斜坡輔助外，並無其他ADAS駕駛輔助系統。

▲南非販售的TOYOTA Starlet Cross入門僅2氣囊，除了斜坡輔助外，並無其他駕駛輔助系統。



動力上，不同於印度販售的雙生車具有1.0升渦輪+輕油電、1.2升自然進氣引擎，南非版的TOYOTA Starlet Cross僅採單一1.5升自然進氣引擎，搭配5速手排或4速自排，最大馬力為105匹／14.1公斤米扭力，而且在售價上也比印度還貴。

▲動力僅有1.5升自然進氣引擎，最大馬力為105匹／14.1公斤米扭力。