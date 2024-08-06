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藍寶堅尼釋出「新世代油電小牛」預告片！雙渦輪V8萬轉引擎尬PHEV

圖文／7Car 小七車觀點 

VAG 集團旗下義大利超級跑車品牌 Lamborghini 今日 (8/6) 發佈名為「From 10 to 10K」短片，之中預告 Huracán 繼任者 Temerario 的高轉速雙渦輪增壓 V8 引擎實際聲浪，實車預計將在 8 月 16 日舉行的 Monterey Car Week 活動上正式亮相。

Lamborghini 的全新小牛「Temerario」將會搭載全新開發的 4.0 升渦輪增壓 V8 引擎，搭配 3 具電動馬達組成的 HPEV (High Performance Electrified Vehicle) 混合動力系統。而這款 V8 油電動力與應用在 VAG 其它大型豪華房車或休旅車為完全不同的 V8 動力，包含自家的 Urus。據瞭解是品牌特別研發的全新 V8 引擎，採用平面曲柄設計，可帶來真正硬派的超級跑車體驗。

破萬轉雙渦輪 V8 結合 PHEV 系統　Lamborghini 釋出「Temerario」預告短片

破萬轉雙渦輪 V8 結合 PHEV 系統　Lamborghini 釋出「Temerario」預告短片

根據原廠指出，全新的 V8 HPEV 動力系統其引擎在轉速 9,000~9,750rpm 之間可爆發出 800 匹最大馬力。而電動馬達最大功率達 150 馬力，峰值扭力為 300Nm，並搭配 8 速雙離合器變速箱。

另外這具全新的 V8 引擎將承襲 Lamborghini Huracán 所使用的 5.2 升 V10引擎的線性動力輸出特性，原廠工程師選用平面曲軸設計，引擎最高轉速可達到 10,000rpm，每公升輸出高達 200 匹/升，已經相當接近賽車引擎的輸出水準。同時其油電系統設計於引擎和雙離合器變速箱之間，包含逆變器以及 3 具驅動馬達，而前兩顆馬達負責供應前輪，後軸則有一顆專為後軸提供動力。目前 Lamborghini 並未透露其綜效輸出，已有外媒推測有望突破至 900 匹的實力。

破萬轉雙渦輪 V8 結合 PHEV 系統　Lamborghini 釋出「Temerario」預告短片

Lamborghini 官方先前宣佈「Direzione Cor Tauri」電氣化計劃的進一步相關資訊，目標是到 2030 年讓「每輛車」的碳排放量減少 40%。計劃中，明確表示將在 2024 年全車系進行電氣化發展，同時亮相 Urus PHEV 以及 Huracán 後繼車款；於 2028 年發表品牌第一輛全電動車款 Lanzador；2029 年則將推出 Urus 的純電後繼車款。

破萬轉雙渦輪 V8 結合 PHEV 系統　Lamborghini 釋出「Temerario」預告短片

臺灣市場方面，總代理嘉鎷興業已在今年 7 月 16 日發表 Lamborghini Urus SE，作為品牌 Direzione Cor Tauri 電氣化之路第二階段里程碑，採用插電式油電系統 (PHEV)，綜效輸出達到 800 匹，建議售價為新臺幣 1,298 萬元起。

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