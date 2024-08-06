藍寶堅尼釋出「新世代油電小牛」預告片！雙渦輪V8萬轉引擎尬PHEV

圖文／7Car 小七車觀點

VAG 集團旗下義大利超級跑車品牌 Lamborghini 今日 (8/6) 發佈名為「From 10 to 10K」短片，之中預告 Huracán 繼任者 Temerario 的高轉速雙渦輪增壓 V8 引擎實際聲浪，實車預計將在 8 月 16 日舉行的 Monterey Car Week 活動上正式亮相。

Lamborghini 的全新小牛「Temerario」將會搭載全新開發的 4.0 升渦輪增壓 V8 引擎，搭配 3 具電動馬達組成的 HPEV (High Performance Electrified Vehicle) 混合動力系統。而這款 V8 油電動力與應用在 VAG 其它大型豪華房車或休旅車為完全不同的 V8 動力，包含自家的 Urus。據瞭解是品牌特別研發的全新 V8 引擎，採用平面曲柄設計，可帶來真正硬派的超級跑車體驗。

根據原廠指出，全新的 V8 HPEV 動力系統其引擎在轉速 9,000~9,750rpm 之間可爆發出 800 匹最大馬力。而電動馬達最大功率達 150 馬力，峰值扭力為 300Nm，並搭配 8 速雙離合器變速箱。

另外這具全新的 V8 引擎將承襲 Lamborghini Huracán 所使用的 5.2 升 V10引擎的線性動力輸出特性，原廠工程師選用平面曲軸設計，引擎最高轉速可達到 10,000rpm，每公升輸出高達 200 匹/升，已經相當接近賽車引擎的輸出水準。同時其油電系統設計於引擎和雙離合器變速箱之間，包含逆變器以及 3 具驅動馬達，而前兩顆馬達負責供應前輪，後軸則有一顆專為後軸提供動力。目前 Lamborghini 並未透露其綜效輸出，已有外媒推測有望突破至 900 匹的實力。

Lamborghini 官方先前宣佈「Direzione Cor Tauri」電氣化計劃的進一步相關資訊，目標是到 2030 年讓「每輛車」的碳排放量減少 40%。計劃中，明確表示將在 2024 年全車系進行電氣化發展，同時亮相 Urus PHEV 以及 Huracán 後繼車款；於 2028 年發表品牌第一輛全電動車款 Lanzador；2029 年則將推出 Urus 的純電後繼車款。

臺灣市場方面，總代理嘉鎷興業已在今年 7 月 16 日發表 Lamborghini Urus SE，作為品牌 Direzione Cor Tauri 電氣化之路第二階段里程碑，採用插電式油電系統 (PHEV)，綜效輸出達到 800 匹，建議售價為新臺幣 1,298 萬元起。