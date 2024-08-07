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新一代「BMW X3長軸版」首度現身！空間更大直逼X5、配備更好更豪華

▲新一代BMW X3長軸版廠照釋出，預計8月底發表。（圖／翻攝自BMW）

▲新一代BMW X3長軸版廠照釋出，預計8月底發表。（圖／翻攝自BMW）

▲新一代BMW X3長軸版廠照釋出，預計8月底發表。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

X1都有長軸了，學長X3當然也要有！大陸華晨寶馬BMW近來釋出新一代BMW X3長軸版，這可是X3第一次出現長軸版，搭上全新大改款搶眼的外觀、內裝，長軸版BMW X3透過尺碼的變化，擁有不輸X5的寬敞空間！

▲新一代BMW X3長軸版廠照釋出，預計8月底發表。（圖／翻攝自BMW）

▲長軸版X3軸距增加110mm與X5不相上下。

今年6月海外發表全新世代的大改款X3，而大陸近來也準備進行改款上市，並首度釋出驚喜的X3長軸版，在尺碼的變化上，新X3車長、軸距分別增加110mm來到4,865mm、2,975mm，近3米的軸距表現已經和BMW X5不相上下，長軸X3用上更多奢華好料配備，加上長軸大空間，相較標準款來得更舒適又豪華。

▲新一代BMW X3長軸版廠照釋出，預計8月底發表。（圖／翻攝自BMW）

▲新一代BMW X3長軸版廠照釋出，預計8月底發表。（圖／翻攝自BMW）

▲長軸BMW X3氣勢更強、更威風。

外觀、內裝設計與6月全球首發一致，車頭換上更大的雙腎型水箱護罩，並採垂直／斜線格柵排列，遠看頗有電動車未來科幻感。

座艙好料盡上，採雙曲面螢幕與BMW iDrive 9影音系統，該影音系統與X1一樣，採QuickSelect零層集介面設計，可直接選取設定功能，其他像是OTA遠端無線更新、影音串流、擴增實境導航、車內遊戲等功能也都有。另外新X3也換上新款平底方向盤，座椅也提供3款顏色、M Veganza/Alcantara皮質包覆，並首度在儀表板處採織物材質。

大陸新一代BMW X3動力尚未公開，但預計會有2.0升渦輪、3.0升渦輪等基本配置，隨著新車廠照搶先釋出，新車預計會在8月底的成都車展作發表。

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