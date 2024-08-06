台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了！送測完成暖身上市對決CR-V、HS

▲改款新福特Kuga於車安網、環境部送測完成。（圖／翻攝自環境部）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Ford福特六和正在籌備改款新福特Kuga，日前測試車動作頻頻，加上最新於車安網、環境部空汙送測完成，似乎明顯在暗示改款新Kuga登台的喜事近了！

▲改款新Kuga約莫明年第1季推出，不過不排除今年底上市可能性。

官方經銷端日前都表示，改款新福特Kuga約落在明年第1季左右推出，但身為銷售主力的Kuga，面對HONDA CR-V、MG HS、Nissan X-Trail等新生代車款，新鮮感話題難免居為弱勢，從積極曝光測試車，加上最新曝光的送測資訊，想要在今年看到改款新Kuga，似乎也不是毫無可能！

▲外觀、內裝整形，配備有感升級。

台灣改款新Kuga預計依循歐規步調，參考歐規外型，小改款Kuga外觀除了採用新款水箱護罩、保桿造型，全數換上新款LED頭燈，並透過Coast to Coast設計，使LED日行燈條橫貫整個車頭，讓視覺多了些新鮮感。

小改款Kuga內裝明顯變化，12.3吋全數位儀表板搭配更大的13.2吋中控螢幕，並採用SYNC 4影音系統，具有無線Apple Carplay／Android Auto與OTA遠端韌體更新功能，同時Co-Pilot 360駕駛輔助系統也包括全速域ACC、對向轉彎預警防撞系統、PSA車速預測輔助及360°環景等。

台灣改款動力配置上預期不變，入門維持1.5升3缸渦輪渦輪，中高階則有2.0升4缸渦輪。