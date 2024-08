▲台灣特斯拉進駐好市多賣場 。(圖/記者林鼎智攝,下同)



記者鄒鎮宇/綜合報導

台灣特斯拉(Tesla)近日進駐美式賣場好市多,分別在全台7家好市多賣場展出電動車,包括內湖、中和、新莊、中壢、台中等,除了讓消費者可現場賞車外,還提供隔熱紙優惠券3000元、好市多電商折價券1萬元等優惠。然而消息曝光後,特斯拉執行長 馬斯克(Elon Musk)卻表示,該活動未經他批准,直言已取消活動。

I just canned this program. Was not approved.