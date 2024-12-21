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TOYOTA「日規Alphard」新增PHEV動力！新年式同步升級、再添8人座

▲TOYOTA Alphard／Vellfire新年式、增PHEV油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA日本原廠推出Alphard／Vellfire新年式、並新增PHEV插電式油電動力，成為品牌首款提供PHEV的MPV。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA（豐田）日本原廠新增Alphard／Vellfire PHEV插電式油電動力6人座車型，預計在明年1月31日上市，成為品牌首款採PHEV油電動力的MPV，同時也針對現行款汽油、HEV油電車型進行新年式升級，標配數位車內後視鏡、並針對部分車型升級配備、增添8人座版本。

首先此次新增動力的Alphard／Vellfire PHEV皆為6人座車型，以2.5升自然進氣引擎、電動馬達及51Ah鋰電池組成，其中電池置放在底盤中央、並具有降低車高35mm、低重心優勢，維持車內寬敞空間，原廠也重新優化TNGA-K平台，強調「舒適的出行體驗」。

▲TOYOTA Alphard／Vellfire新年式、增PHEV油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Alphard／Vellfire新年式、增PHEV油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲為了打造PHEV的舒適乘坐體驗，TOYOTA也優化GA-K平台，電池也放在底盤中央，相較HEV油電車型再降低車高35mm。

Alphard／Vellfire PHEV綜效馬力達306匹，並具有平均油耗16.7km／L、純電續航73公里表現，原廠也為其新增平滑停止控制系統，可抑制車輛即將停止時的下沉情況，同時車內儀表板、車門板也增添隔音材質、車體架構處也增加聚氨酯海綿，提升NVH隔音表現。

▲TOYOTA Alphard／Vellfire新年式、增PHEV油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Alphard／Vellfire新年式、增PHEV油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲此番新增的PHEV車型皆採6人座配置，並且具有車內外V2L外部供電、V2H車輛供電住家功能。

Alphard／Vellfire PHEV也具備V2L外部供電功能，可輸出1,500瓦，提供車內、車外供電供外，另外也有V2H系統，可將車輛電力供應給住家。售價上，Alphard PHEV售價為10,650,000日圓（折合新台幣約222萬）、Vellfire PHEV則是10,850,000日圓（折合新台幣約226萬），原廠也開出PHEV車型月販售200台目標。

至於在新年式 Alphard／Vellfire方面，TOYOTA也針對汽油、油電車型升級標配數位車內後視鏡（具前後行車記錄器），同時Z、Z Premier 7人座車型也升級JBL頂級音響系統（15支揚聲器）、14吋後座娛樂系統。另外 Alphard油電也新增X-Class 8人座車型，Vellfire則新增1款車色（共3款車色）。

▲TOYOTA Alphard／Vellfire新年式、增PHEV油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Alphard／Vellfire新年式、增PHEV油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲除了新增PHEV動力外，日本TOYOTA也針對新年式Alphard／Vellfire升級，其中Alphard油電也新增X-Class 8人座版本。

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