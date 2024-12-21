【周焦點】三菱國產休旅現身　TOYOTA、BMW新車上市　LEXUS休旅爆停產

▲TOYOTA暴力鴨、BMW X3改款新車搶在年底上市；三菱Xforce為明年國產作暖身。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

離2025年只剩不到10天，各車廠仍是卯足勁紛紛推出話題新車，BMW派出主力戰將大改款X3休旅劍指賓士GLC而來；TOYOTA GR改款暴力鴨終於來了，不過自排還要再等等；三菱全新國產休旅近期又再度現身測試，為明年登場先作暖身！

▲BMW X3大改款上市，提供3款車型，售價249萬起。

BMW主力大將來襲！新一代BMW X3改頭換面、科技感爆棚（連結），於12月19日正式發表，新增更易入手的入門款，總共共計3款車型，由20 xDrive xLine車型當前鋒，售價自249萬起。

▲TOYOTA GR Yaris小改款趕在2024年前上架，8速自排恐要明年才有消息。

總算趕在12月底前登場，熱血車迷敲碗已久的改款新TOYOTA GR Yaris來了（連結）！首波僅有6速手排車型，1.6升3缸渦輪引擎現在可輸出280匹馬力與39.8公斤米扭力，售價205萬起，至於國外首度推出的8速自排車型，台灣還要再等等！

▲三菱Xforce最快明年第2季前上市。

鎖定強敵TOYOTA神車休旅Yaris Cross而來，三菱Xforce再度現身為國產作準備（連結），台灣預計採用1.5升自然進氣，搭配CVT變速箱，TOYOTA Yaris Cross、Nissan Kicks都是它的射程範圍！

▲LEXUS UX日本爆料原廠有意停產。

LEXUS UX小休旅日本爆出停產消息（連結）！新人LBX小休旅崛起，壓縮到UX休旅地位，未來油車的UX300h、電車UX300e日本傳出將在2026年開始退場，未來油車戰略位置交給LBX，電動車則會有全新作品補位。