「LEXUS UX入門休旅」將停產交棒LBX！油車、電車陸續退場

▲日本媒體爆料，油車UX、UX300e電車未來將停產。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

一代新人換舊人，自LEXUS LBX最入門的休旅問世後，間接壓縮到UX定位，日本近來有消息指出，UX油車休旅階段性任務告一段落，連同UX300e電動休旅未來都將面臨停產命運！

▲UX300e階段性任務將結束，將比油車的UX車系先行退場。

自2018年首度問世的LEXUS UX車系，已有超過6年未進行換代更新，似乎已在透露原廠有意放棄UX車系，由新人LBX來扛起戰線，而以e-TNGA平台打造的RZ電動休旅，比起油車平台轉電車的UX300e更有戰略價值，日本消息指出，UX300e預計會在2026年退場，而油車UX則落在2027年。

▲LBX被捧為品牌入門休旅熱門人選，壓縮到過去UX車系地位。

事實上，受到全球電動車競品崛起，讓UX300e人氣、定位居於劣勢，甚至台灣已在今年5月下架UX300e，改以RZ電動車作為品牌電動車主力銷售，讓UX300e定位岌岌可危，未來LEXUS預計有更多電動車作品陸續問世，來取代UX300e地位。

至於油車UX，從今年已陸續停售純燃油動力，改以第5代的油電的UX300h作為主力，台灣市場目前僅有提供300h單一動力，售價149.9、171.9萬，不過對比LBX同樣是以油電動力為主，加上價格帶有不少重疊，未來LBX直接取代油電車UX看來也是遲早的事。