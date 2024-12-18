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Volvo推出「Volvo Go」多元移動服務　整合服務可短租、機場接送

▲Volvo Go服務 。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo與格上租車、Line Go合作，推出Volvo Go服務，提供短租、日租、機場接送等多元移動服務。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自Volvo，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Volvo 國際富豪汽車今（18）日宣布旗下全台授權經銷與格上租車、Line Go移動平台合作，串連全台21間展間提供全新「Volvo Go」多元移動服務，成為台灣首家提供多元移動服務的豪華品牌。

Volvo Go提供豐富出行解決方案，包括可在Volvo展間、格上據點取／還車、預約專人司機服務的機場接送、全車系訂閱服務、全車系短期日租服務等；另外也整合Volvo、格上租車、Line Go與Sealand合作4方的線上／線下服務，可經由Volvo官方Line帳號完成預約，且所有車輛皆交由Volvo授權經銷商提供保養、服務。

▲Volvo Go服務 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo Go服務 。（圖／記者林鼎智攝）

▲未來消費者只要透過Volvo官方Line帳號單一入口就能完成車輛租借、機場接送等預約。

Volvo將現有21間旗艦級展示中心全面升級為5S據點，提供包含整車銷售 （Sale）、售後服務 （Service）、零配件 （Spare part）、訊息反饋 （Survey） 以及 Volvo GO（Mobility as a Service） 在內的5S多功能服務，讓每一位貴賓能享有一站式的完善尊榮服務。

Volvo與格上、Line Go都是在去年開始合作，其中格上更導入超過500台Volvo全車系車款；而Line Go則在去年提供XC40共享服務，提供24小時自助取還車，目前投放量已超過200台。此次4方合作下，可讓喜愛Volvo的消費者直接經由Volvo官方Line帳號單一入口完成預約，使用更便利。

▲Volvo Go服務 。（圖／翻攝自Volvo）

▲國際富豪汽車總裁陳立哲先生（中）、格上租車副總經理鄭榮富先生 （左）與 Line GO商務長王柏棠先生（右）一同進行簽約合作儀式，宣告豪華品牌Volvo將帶給台灣消費者多元移動服務選擇。

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