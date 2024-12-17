「俠客」歐尼爾買新車！身高216公分客製化、4門改雙門還有小趣味

▲前NBA球星歐尼爾換新車，這次是Lucid Air「雙門」電動轎跑 。（圖／翻攝自Instagram／shaq，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

前NBA球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）換新車！身材魁梧高大的歐尼爾新車為客製化的Lucid Air雙門電動轎跑，該車由West Coast Customs改裝廠操刀，換上更長的車門方便進出。

歐尼爾身高216公分，為了能讓他進出車內，West Coast Customs改裝廠將原本4門轎跑的Lucid Air改成雙門轎跑，並在保留Lucid Air的原始外型下，將前車門加長，明顯超越B柱位置，車尾也更向後延伸。

不僅如此，這輛為歐尼爾客製化的Lucid Air也換上多幅式輪圈、搭配「S」超人標誌的輪孔蓋，而且車頭原本掛著Lucid廠徽字樣的地方，也改為「Diesel」柴油，相當適合歐尼爾愛搞笑、耍寶的個性。

可惜的是，目前不知道歐尼爾這輛客製化限定的Lucid Air究竟花了多少錢改裝，但肯定要價不菲。同時也不清楚歐尼爾是買哪ㄧ款車型等級。Lucid Air入門Pure車型就有430匹馬力、676公里續航力，而頂規Air Sapphire則具有1,234匹馬力、687公里續航力。

▲為了讓身高216公分的歐尼爾能進入車室，改裝廠也將前門加長、並將4門改為雙門，上圖為改裝後、下圖為原廠樣貌。



▲輪圈換上多幅式造型、低扁平比輪胎，輪拱蓋還有超人S圖案。

▲車頭的Lucid字標也被改為Diesel柴油。