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KIA「新小型跨界休旅」12／19全球首發！雙動力、方正外型很吸睛

記者林鼎智／綜合報導

KIA（起亞）打算在印度推出新款小型休旅Syros，原廠也再度釋出預告影片，確定將於12／19全球首發，有望提供燃油、電動兩種動力，並且將有類似小型MPV的比例、創新座位設計。

新Syros是印度KIA 2.0 Strategy策略的一部分，除了將滿足當地需求、也保持全球市場競爭力。Syros也作為彌補Sonet、Seltos之間的差距，Syros的名稱也是以愛琴海的一個希臘島嶼命名而來。

▲KIA Syros。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Syros。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA再度釋出新小型跨界休旅Syros預告，並確定將在12／19全球首演。（圖／翻攝自KIA，以下同）

外觀上，Syros有著方正身型，類似於Carnival MPV的風格，另外也有分離式LED頭燈、L型尾燈與品牌家族設計語彙，加上平坦的車頂線條、幾乎垂直的後保險桿，造型上也很吸引人。

▲KIA Syros。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Syros。（圖／翻攝自KIA）

▲Syros有著方正車型，有類似Carnival的風格。

車內方面，印媒透露Syros將採lounge-like休息室的內裝佈局，將配備10.25吋中控螢幕、電動通風座椅、全景天窗、BOSE音響、6氣囊及Level 2駕駛輔助系統等，至於動力則首波提供1.0升汽油渦輪、1.5升柴油引擎，提供6速手排或7速雙離合變速箱，後續也有望推出電動動力。

新KIA Syros確定在12／19全球首演，預計在明年初就會上市，日後是否會導入其他市場還不明朗。

▲KIA Syros。（圖／翻攝自KIA）

▲Syros首波將有1.0升汽油渦輪、1.5升柴油動力，後續也有望帶來電動動力。

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