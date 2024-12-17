BMW 5系列奪「2025德國年度風雲車」！汎德加碼推購車、租賃優惠

▲BMW 5系列獲2025德國年度風雲車殊榮。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW 5系列自2023年上市後全球熱銷，在拿下2024年英國年度最佳車款、2024年度風雲豪華車後，近日在德國市場也獲得肯定，獲得2025德國年度風雲車首選。

BMW 5系列經由40位德國評審測試下，成功於150輛候選車款中脫穎而出，具有出色的動態操控、長途行駛時的舒適性、豐富的空間機能運用及數位創新科技，成功拿下2025 German Car of the Year德國年度風雲車大獎。

▲5系列以出色操控、創新科技、舒適性於150輛候選車款中脫穎而出。



BMW 5系列擁有中大型豪華房車的優美身形，座艙採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕，並採懸浮式曲面螢幕佈局，加上BMW Operating System 8.5、BMW環艙光幕及手機數位鑰匙2.0、AR擴增實境導航、Nappa真皮平底方向盤、4區恆溫空調、全景玻璃車頂與Bower&Wilkins頂級音響系統等，帶來數位科技創新、豪華舒適感受。

BMW 5系列也首度提供純電豪華房車BMW i5，台灣市場共有i5 eDrive40 M Sport、i5 M60 xDrive兩種動力；汽油車型則有520i M Sport、530i M Sport，售價自296萬起。BMW汎德也推出針對5系列提供150萬48期超低利率優惠及3年租賃禮馭方案。

▲BMW總代理汎德也針對5系列推出150萬48期超低利率優惠及3年租賃禮馭方案。