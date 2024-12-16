FUSO「國民貨車」Canter新年式升級！扭力、貨床更大　安全更省油

▲國民貨車Canter新年式升級，不僅滿足國內法規，引擎效能、安全再進化。（圖／翻攝自FUSO，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

DTAT台灣戴姆勒亞洲商車今（16）日針對「國民貨車」FUSO Canter推出新年式車型，以多項升級滿足國內法規，並在引擎效能、安全規格再進化。DTAT也針對新年式Canter 5噸貨車提供出廠便完成代檢、快速交車／領牌、全新貨床等特色滿足市場需求。

FUSO Canter「國民貨車」上市已超過60年，新年式Canter站在頭家角度再進化，加寬貨床使其具有日系同級較大載貨空間、並升級鋼材作為橫樑材質。引擎方面，6期Canter扭力也從37.7公斤米扭力提升至40.8公斤米扭力，搭配Duonic濕式雙離合自手排變速箱，經濟更省油。

▲新年式Canter扭力從37.7公斤米扭力提升至40.8公斤米扭力，搭配Duonic濕式雙離合自手排變速箱，經濟更省油。



新年式Canter也加入多項先進安全配備，並搭載AEBS自動緊急煞車系統，具有BOS煞車優先系統、HAS斜坡輔助系統等，並將7吋4鏡頭行車視野輔助系統整合進車輛，提供無死角清楚視野。

另外，FUSO也自即日起至明年1月24日止推出歲末感恩健檢活動，提供車輛本體28項免費健檢、部分零件更換85折、輪胎換新8折（限Fuso Canter 3.49噸、Canter 5噸）、鈑烤工資／外觀件零件8折優惠。

▲即日起至明年1月24日止，FUSO也推出歲末感恩健檢活動。