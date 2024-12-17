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預估折合新台幣38萬！TOYOTA「全新7人座休旅」明年開賣　3種動力可選

▲TOYOTA明年第1季推出全新Hilux Rangga休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA明年第1季推出全新Hilux Rangga休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

經由TOYOTA原廠精心改造，源自Hilux平台延伸的Hilux Rangga全新休旅，明年將在印尼作首發上市，定位比Fortuner更入門、更親民，當地預估售價僅賣新台幣38萬！

▲TOYOTA明年第1季推出全新Hilux Rangga休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Hilux Rangga主打平價的7人座休旅市場。

TOYOTA Hilux Rangga靈感來自去年泰國車展亮相的Hilux Champ，以Hilux客製化打造的休旅引起話題，如今印尼原廠也計劃以同樣的操作手法推出Hilux Rangga，比起原本的皮卡型態，Hilux Rangga具備3排7人座規劃，擁有更好的實用性來切入家庭市場。

▲TOYOTA明年第1季推出全新Hilux Rangga休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲動力提供3種動力可選。

Hilux Rangga預計明年第1季先在印尼上市，預估售價低於188,700,000 印尼盾，折合新台幣38萬，動力配置上，入門採用2.0升汽油，另還有2.7升汽油與台灣熟悉的2.8升柴油渦輪，可搭配5速手排或6速自排。

Hilux Rangga除了擁有7人座空間，其更保有Hilux特色且強悍的4驅越野能力，與Hilux、Fortuner共享平台技術，明年搶先在印尼上市後，未來不排除進軍其他東南亞市場。

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