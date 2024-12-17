「TOYOTA 7人座休旅」推超帥運動款！搭2.8升渦輪還能越野

▲TOYOTA釋出新車預告，明年第1季於南非上市Fortuner GR Sport。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

與台灣Hilux有血緣關係的TOYOTA Fortuner，近來南非原廠釋出新車預告，將在明年第1季推出超帥的Fortuner GR Sport，其2.8升柴油渦輪結合強悍的4驅越野性能，還擁有可容納7人座大空間！

▲新車換上一身勁裝運動服，並採用黑色鋁圈與紅色剎車卡鉗。

TOYOTA Fortuner已經適逢大改款週期，不過南非原廠為了強化車系競爭力，計劃於明年推出帥氣的Fortuner GR Sport，該車擁有GR家族象徵的空力套件，於水箱護罩等細節處妝點，並換上黑色鋁圈、紅色剎車卡鉗，讓新車變得氣勢十足，給人滿滿的性能味。

▲車內採紅色車縫線、GR座椅等大量運動化設計特色。

車內設計也不馬虎，預計大量採用GR化設計，擁有GR刺繡的座椅頭枕、GR象徵的Push Start引擎啟動按鈕、GR跑車方向盤等，並搭配搶眼的紅色車縫線，但可惜的是，南非的Fortuner GR Sport僅是視覺化取向，動力、懸吊並未大幅更動。

動力來自熟悉的2.8升柴油渦輪，搭配6速變速箱，馬力擁有224匹，扭力來到56.1公斤米。值得一提的是，Fortuner、Hilux目前都有大改款消息流出，下一代國外有消息表示，將換上TNGA平台，在保有優異的車體剛性同時，能帶來比前代更好的舒適行路質感。