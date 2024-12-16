TOYOTA「新一代7人座休旅」北美開賣！雙動力折合新台幣132萬

▲北美公布新一代TOYOTA 4Runner車型與售價。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

今年4月北美TOYOTA帶來睽違15年大改款的TOYOTA 4Runner，終於在12月中旬公布車型與售價，準備在近期展開交車。北美新一代TOYOTA 4Runner提供2.4升渦輪與2.4升渦輪油電，折合新台幣132萬起！

▲動力提供2.4升渦輪與2.4升渦輪油電。

北美新一代TOYOTA 4Runner入門採用2.4升渦輪，高規則有2.4 升 i-Force Max 渦輪油電，共計多達16款車型可選，開價40,770美金，折合新台幣132萬，而頂規TRD Pro i-Force Max則來到66,900美金，折合新台幣217萬。

動力捨棄過去的V6大排氣量引擎，改搭2.4升渦輪與2.4升渦輪油電，統一配置8速手自排變速箱，分別繳出278匹、326匹馬力。

▲獨樂樂不如眾樂樂，擁有強悍的4驅越野能力，具有提供3排7人座空間。

新一代TOYOTA 4Runner與Tacoma採TNGA-F新平台打造，與TOYOTA Tundra、Land Cruiser、LEXUS GX共享平台技術，外觀設計相當霸氣、威武，新一代車長來到4,950mm、軸距2,844mm。並提供3排7人座空間。

新TOYOTA 4Runner提供2WD、4WD等車型配置，具備強悍的越野穿越地形能力，接近角32度，離去角為24度，最大離地間隙達233mm。

▲內裝換上搶眼的全新數位座艙。還有TRD車型可選。

新一代TOYOTA 4Runner還提供帥氣的TRD外觀套件，讓外觀展得更有氣勢、殺氣騰騰，內裝科技上比起過去出色許多，基本配有8吋螢幕與7吋儀錶，高階款可升級14吋多媒體螢幕與12.3吋數位儀錶，並具備TSS 3.0安全防護，後擋風玻璃支援電動啟閉，讓後排乘客享有遼闊美景、通風。