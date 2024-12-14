「TOYOTA台中GR嘉年華」Corolla統規賽開跑！經典車、天皇旗艦都到了

▲TOYOTA GR嘉年華麗寶熱鬧開催，Corolla統規示範賽成現場焦點。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣和泰總代理於12月14日台中麗寶盛大舉行GR嘉年華，展現了TOYOTA GR品牌的賽車精神，吸引了來自各地的車迷與民眾，多款經典老車、GR性能車，甚至天皇級旗艦Century齊聚一堂，而首次舉辦的Corolla Cup統規賽車將現場氣氛炒到最高點，為未來動真格的賽事作暖身。

▲現場Corolla統規賽車一掃國民車Altis好好先生形象。讓車迷親身盡賞，一飽眼福。

▲防滾籠、Alcon CAR98等強化剎車卡鉗、改裝避震等好料盡上，展現濃厚的戰鬥氣息。

TOYOTA GR品牌精神源於賽車運動，期待透過各類賽事、活動及車款，鼓勵更多人參與賽車運動，提升大眾對賽車文化的認識與熱愛。首次登場的Corolla Cup統規示範賽，賽車由專業團隊以Corolla Altis GR Sport為基礎，採用FIA認證Sparco賽車椅及六點式安全帶。

並優化懸吊及煞車系統，包含Corolla Cup統規賽專屬規格鋁圈、Alcon CAR98卡鉗、浮動碟盤煞車系統、Project Mu煞車皮及金屬油管，以及Corolla Cup統規賽客製開發2way倒插單筒式外掛氮氣瓶懸吊系統，以追求賽用穩定度與容易上手的靈活操控為開發目標。

▲統規賽現場魄力十足，更發生熱血沸騰的車輛碰撞戰鬥，保桿、車門等戰損嚴重，不過參賽車輛最終都順利完賽。

由12位專業賽車手駕駛改裝過的Corolla Cup統規賽車進場，現場瞬間充滿緊張的競賽氛圍。比賽前也開放所有民眾到賽道上近距離觀看賽車、與參賽車手互動。當賽車在賽道上疾速奔馳，流暢過彎、細膩操控，每一次攻防的畫面都讓觀眾心跳加速。透過現場轉播搭配專業賽評，展示出車手超凡的駕駛技術，讓觀眾不論在大螢幕前還是在看臺座位區都身歷其境。

雖只是示範賽，但仍讓不少觀眾、車迷熱血沸騰，各賽車手可是卯足勁、拚最佳排名，現場可是有激烈車輛碰撞，甚至車輛毀損、保桿撞得摇摇欲墜為賽事增添不少緊張氣氛，但車手、車輛展現十足韌性與毅力，成功完賽劃下完美句點。

▲TOYOTA Century經典旗艦車現身，可惜不是國外剛發表的全新Century休旅。

▲經典老車AE86拓海坐駕、A80 supra、GR等多款性能車集聚一堂。

▲現場亦有由GR86表演的甩尾秀。

現場還特別展示百台TOYOTA經典車輛，成為車迷們心中無法錯過的車聚盛會。特別值得一提的是，和泰汽車此次展出了日本天皇座駕TOYOTA Century，這輛擁有悠久歷史與深厚文化底蘊的經典車款，在車迷與收藏家心中佔據獨特地位。這些車輛承載著對汽車文化的深厚熱愛，每一輛經典車都吸引觀眾駐足停留，感受其獨特的魅力與歷史價值。

此外，設置在場地另一側的親子活動區，也吸引了許多大小朋友前來，輪胎圈圈樂、輪胎保齡球、輪胎投擲挑戰等遊戲，都讓小朋友能夠盡情遊玩，共享賽車文化的快樂時光。現場亦設置「頭文字D」賽車遊戲機，吸引了不少賽車遊戲愛好者。卡丁車賽道則讓民眾能親身體驗賽車的駕駛快感，無論年齡大小，都能找到屬於自己的樂趣。

在Corolla Cup示範賽告一段落後，緊接著2025年Corolla Cup統規系列賽即將揭開序幕。