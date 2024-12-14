ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA台中GR嘉年華」Corolla統規賽開跑！經典車、天皇旗艦都到了

▲TOYOTA GR

▲TOYOTA GR嘉年華麗寶熱鬧開催，Corolla統規示範賽成現場焦點。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣和泰總代理於12月14日台中麗寶盛大舉行GR嘉年華，展現了TOYOTA GR品牌的賽車精神，吸引了來自各地的車迷與民眾，多款經典老車、GR性能車，甚至天皇級旗艦Century齊聚一堂，而首次舉辦的Corolla Cup統規賽車將現場氣氛炒到最高點，為未來動真格的賽事作暖身。

▲TOYOTA GR

▲TOYOTA GR

▲TOYOTA GR

▲TOYOTA GR

▲現場Corolla統規賽車一掃國民車Altis好好先生形象。讓車迷親身盡賞，一飽眼福。

▲TOYOTA GR

▲TOYOTA GR

▲TOYOTA GR

▲防滾籠、Alcon CAR98等強化剎車卡鉗、改裝避震等好料盡上，展現濃厚的戰鬥氣息。

TOYOTA GR品牌精神源於賽車運動，期待透過各類賽事、活動及車款，鼓勵更多人參與賽車運動，提升大眾對賽車文化的認識與熱愛。首次登場的Corolla Cup統規示範賽，賽車由專業團隊以Corolla Altis GR Sport為基礎，採用FIA認證Sparco賽車椅及六點式安全帶。

並優化懸吊及煞車系統，包含Corolla Cup統規賽專屬規格鋁圈、Alcon CAR98卡鉗、浮動碟盤煞車系統、Project Mu煞車皮及金屬油管，以及Corolla Cup統規賽客製開發2way倒插單筒式外掛氮氣瓶懸吊系統，以追求賽用穩定度與容易上手的靈活操控為開發目標。

▲TOYOTA GR

▲TOYOTA GR

▲TOYOTA GR

▲統規賽現場魄力十足，更發生熱血沸騰的車輛碰撞戰鬥，保桿、車門等戰損嚴重，不過參賽車輛最終都順利完賽。

由12位專業賽車手駕駛改裝過的Corolla Cup統規賽車進場，現場瞬間充滿緊張的競賽氛圍。比賽前也開放所有民眾到賽道上近距離觀看賽車、與參賽車手互動。當賽車在賽道上疾速奔馳，流暢過彎、細膩操控，每一次攻防的畫面都讓觀眾心跳加速。透過現場轉播搭配專業賽評，展示出車手超凡的駕駛技術，讓觀眾不論在大螢幕前還是在看臺座位區都身歷其境。

雖只是示範賽，但仍讓不少觀眾、車迷熱血沸騰，各賽車手可是卯足勁、拚最佳排名，現場可是有激烈車輛碰撞，甚至車輛毀損、保桿撞得摇摇欲墜為賽事增添不少緊張氣氛，但車手、車輛展現十足韌性與毅力，成功完賽劃下完美句點。

▲TOYOTA GR

▲TOYOTA Century經典旗艦車現身，可惜不是國外剛發表的全新Century休旅。

▲TOYOTA GR

▲TOYOTA GR

▲TOYOTA GR

▲經典老車AE86拓海坐駕、A80 supra、GR等多款性能車集聚一堂。

▲TOYOTA GR

▲現場亦有由GR86表演的甩尾秀。

現場還特別展示百台TOYOTA經典車輛，成為車迷們心中無法錯過的車聚盛會。特別值得一提的是，和泰汽車此次展出了日本天皇座駕TOYOTA Century，這輛擁有悠久歷史與深厚文化底蘊的經典車款，在車迷與收藏家心中佔據獨特地位。這些車輛承載著對汽車文化的深厚熱愛，每一輛經典車都吸引觀眾駐足停留，感受其獨特的魅力與歷史價值。

此外，設置在場地另一側的親子活動區，也吸引了許多大小朋友前來，輪胎圈圈樂、輪胎保齡球、輪胎投擲挑戰等遊戲，都讓小朋友能夠盡情遊玩，共享賽車文化的快樂時光。現場亦設置「頭文字D」賽車遊戲機，吸引了不少賽車遊戲愛好者。卡丁車賽道則讓民眾能親身體驗賽車的駕駛快感，無論年齡大小，都能找到屬於自己的樂趣。

在Corolla Cup示範賽告一段落後，緊接著2025年Corolla Cup統規系列賽即將揭開序幕。

►第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

►台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬」！Crosstrek百萬有找比國產便宜

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAGR86SubaruBRZ跑車甩尾性能車GRCentury

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

「TOYOTA台中GR嘉年華」Corolla賽車開跑2024-12-14

「MG全新電動休旅」進軍澳洲2024-12-14

【周焦點】TOYOTA全新小休旅發表2024-12-14

通用汽車宣布停止投資無人計程車2024-12-13

HONDA N輕自動車銷售突破400萬輛2024-12-13

凱迪拉克進軍F1用法拉利動力單元2024-12-13

Nissan公布東京改裝車展陣容2024-12-13

IIHS調查SUV、皮卡車對行人更危險2024-12-13

賓士「AMG性能電動休旅」預告2024-12-13

日規WRX／Levorg推限量特仕版2024-12-13

熱門文章

進口車「關稅若降至0%」　經濟部：2031年會沒有國產車2024-12-14

新一代「HONDA 7人座MPV」獲大獎肯定2024-12-09

「TOYOTA台中GR嘉年華」Corolla賽車開跑2024-12-14

【周焦點】TOYOTA全新小休旅發表2024-12-14

凱迪拉克進軍F1用法拉利動力單元2024-12-13

HONDA N輕自動車銷售突破400萬輛2024-12-13

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相2024-12-09

通用汽車宣布停止投資無人計程車2024-12-13

Honda「大黃蜂重機」日規亮相2024-12-12

日規「新年式LEXUS RX」即將登場2024-12-12

相關新聞

【周焦點】TOYOTA全新小休旅發表　納智捷將推2款新車　BMW旅行車接單

【周焦點】TOYOTA全新小休旅發表　納智捷將推2款新車　BMW旅行車接單

速霸陸日規WRX／Levorg推限量特仕版！Recaro座椅、麂皮面料上身

速霸陸日規WRX／Levorg推限量特仕版！Recaro座椅、麂皮面料上身

TOYOTA「全新小電動休旅」發表！3動力空間靈活、台灣已註冊商標

TOYOTA「全新小電動休旅」發表！3動力空間靈活、台灣已註冊商標

Audi「最強燃油跑旅RS Q8」12／20登台！4.0升V8雙渦輪榨640匹馬力

Audi「最強燃油跑旅RS Q8」12／20登台！4.0升V8雙渦輪榨640匹馬力

曾3度來台展演！Aston Martin「V8油電超跑」公布數據、明年Q2量產

曾3度來台展演！Aston Martin「V8油電超跑」公布數據、明年Q2量產

讀者迴響

熱門文章

進口車「關稅若降至0%」　經濟部：2031年會沒有國產車

進口車「關稅若降至0%」　經濟部：2031年會沒有國產車

新一代「HONDA 7人座MPV」獲日本大獎肯定！台灣原廠評估有望導入

新一代「HONDA 7人座MPV」獲日本大獎肯定！台灣原廠評估有望導入

「TOYOTA台中GR嘉年華」Corolla統規賽開跑！經典車、天皇旗艦都到了

「TOYOTA台中GR嘉年華」Corolla統規賽開跑！經典車、天皇旗艦都到了

【周焦點】TOYOTA全新小休旅發表　納智捷將推2款新車　BMW旅行車接單

【周焦點】TOYOTA全新小休旅發表　納智捷將推2款新車　BMW旅行車接單

凱迪拉克進軍F1「將用法拉利動力單元」！2016年來場上首支新車隊

凱迪拉克進軍F1「將用法拉利動力單元」！2016年來場上首支新車隊

HONDA「N系列輕自動車」銷售突破400萬輛！引領日本市場13年

HONDA「N系列輕自動車」銷售突破400萬輛！引領日本市場13年

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相！1.5升動力結合露營大空間

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相！1.5升動力結合露營大空間

通用汽車宣布「停止投資無人計程車」！優先發展私家車自動駕駛

通用汽車宣布「停止投資無人計程車」！優先發展私家車自動駕駛

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366