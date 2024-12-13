Audi「最強燃油跑旅RS Q8」12／20登台！4.0升V8雙渦輪榨640匹馬力

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 (2024) 6 月稍早，VAG 旗下豪華品牌 Audi 正式發表小改款 RS Q8 / RS Q8 Performance 性能旗艦休旅後，時隔半年之久，如今終於將正式登台。台灣奧迪近日透過媒體邀約預告，宣布將於今年 (2024) 12 月 20 日正式在台亮相全新小改款 Audi RS Q8，針對外觀、內部細部進行強化，並維持搭載 4.0L V8 雙渦輪動力，RS Q8 可產出達 600 PS 最大馬力；至於小改款所新增的 RS Q8 Performance 車型最大馬力更一舉提升至 640 PS，成為 Audi Sport GmbH 史上最強大的量產燃油車型。本站 7Car<小七車觀點> 將於 (12/20) 當日第一時間前往活動現場，並將於會後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

外觀方面，小改款 RS Q8 /RS Q8 Performance 依循去年所發表的 Audi Q8 車系基礎輪廓，並針對外觀細部進行強化，以彰顯其高性能 SUV 的身分。前保險桿換上醒目的進氣口、獨特的蜂巢狀格柵與高光澤黑色刀鋒設計（RS Q8 性能版為啞光灰色）。其中，其碩大的格柵不僅僅是蜂巢結構，更於每個蜂巢採用三維立體呈現。來到車尾，最明顯的變化在於尾燈內部的燈條組合有所不同，從原有的條狀式的光條改為 T 字形的構造，並保留橫向的貫穿式光條，且在車輛靜止時，後方有車輛接近到 2 米以內時，尾燈便會自動啟動警示。而尾部下保險桿更採雙邊單出橢圓形運動化排氣管造型，並在其中央設置了由反光板分隔的大型擴散器，看起來相當熱血彭湃。胎圈方面，雙車型皆搭載新款 23 吋鋁合金輪圈，並採 6-Y 輻式設計，搭配 295/35/R23 的輪胎規格，顯得格外與眾不同。此外，原廠還提供 RS Q8 / RS Q8 Performance 多種全新車色選項，包括 Chili Red、Ascari Blue 和 Sakhir Gold 等。

內裝方面，整體鋪陳則同樣依循 Audi Q8 基礎款車型進行運動化升級。搭載三種內裝顏色選項，包括紅、灰以及藍色，藍色則為 RS Q8 Performance 專屬。RS Q8 / RS Q8 Performance 於中控台、地墊、方向盤均採紅色或灰色對比色縫線設計，安全帶則採用海洋藍縫線呈現。而跑車運動化座椅亦未缺席，採蜂巢狀縫線設計搭配椅背上鑲有熱血的 RS 性能標誌，並根據選擇的內裝套件顏色提供對比色車縫線。此外，RS Q8 / RS Q8 Performance 內裝飾板還提供包括啞光拉絲鋁、銀色線性壓花鋁、Anthracite 鋁合金賽車款、啞光碳纖維斜紋和灰橡木等材質選擇。而頂級旗艦 RS Q8 Performance 則額外提供專屬對角拉絲黑鋁材質選項。

動力配置方面，小改款 RS Q8 / RS Q8 Performance 延續採用 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，在 tiptronic 八速手自排搭配 48V 輕型複合動力系統和 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統的加持下，RS Q8 可爆發出 600hp 最大馬力和 800Nm 最大扭力峰值輸出，僅需 3.8 秒即可完成 0-100 km/h 加速。而 RS Q8 Performance 則將其最大馬力一舉提升至 640hp(+40)，峰值扭力提升至 850Nm (+50)。

為了在運動性與舒適性之取得最佳平衡，小改款 RS Q8 / RS Q8 Performance 標配自適應空氣懸掛運動系統，帶有控制阻尼，並為 RS 所進行調校。可選配的電機械主動防傾桿（eAWS）則有助於減少車身側傾。48V 鋰離子電池為 eAWS 供電，使得兩個馬達在極短時間內可分別提供達 1.5Kw 的輸出功率。此外，RS Q8 Performance 還可選配動態套件，配有四驅運動差速器和 RS 陶瓷剎車系統，可使最高極速提升至 305km/h。

高性能休旅是目前市場上最熱門的存在之一，狂暴的動力數據結合高機能性，成為許多一家之主紛紛搶購的車款，Porsche Cayenne 和 Lamborghini Urus 等姊妹車款都是當紅炸子雞，而 Q8 身為 Audi 品牌旗下跑旅旗艦，雖然市占率並不是那麼高，不過挾著新世代 MLB Evo 平台所帶來的現代感內外設計與科技氛圍，依然能吸引眾多品味獨到的高端人士購買。