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賓士「AMG性能電動休旅」預告！馬力破千匹、4門轎跑明年同步亮相

▲賓士AMG性能休旅、4門轎跑預告 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士AMG首度釋出性能電動休旅預告，有別於現行EQ電動車外貌，並且將具有1,000匹以上馬力 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）AMG部門正在打造2款電動性能勁旅，一款是休旅、一款是4門轎跑，2車都將搭載最新AMG.EA電動車平台，原廠也首度釋出高性能電動休旅預告，預計在明年初就會亮相。

此次官方釋出的AMG電動休旅具有類似4門轎跑的設計，帶有銳利的車頭、流線的車身，尺碼也與GLS相近，不過與現行的EQ電動車明顯不同。

▲賓士AMG性能休旅、4門轎跑預告 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士AMG性能休旅、4門轎跑預告 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲除了AMG性能電動休旅外，另一款電動4門GT跑車也會同步亮相，結實將取代現行AMG GT 4-door。

動力方面，AMG也確定這款電動休旅將採軸向磁通馬達、新款高性能電池組，可提高40%能量密度、最大馬力將突破1,000匹，將比現行EQE SUV的617匹馬力／96.9公斤米扭力、0-100km／h加速3.4秒還猛爆。

除了電動休旅外，AMG不久前也釋出新款電動4門轎跑預告，該車將取代現行的AMG GT 4-door跑車，官方也形容將具有高超功率密度、車格及重量的完美搭配，預計這2款車型都將在明年初登場。

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