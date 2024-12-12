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Honda「大黃蜂重機」日規亮相！SP版本好料升級、折新台幣28.6萬起

▲Honda CB1000 Hornet／SP 。（圖／翻攝自Honda）

▲日本Honda二輪部門推出CB1000 Hornet／SP大黃蜂重機，當地售價自1,342,000日圓起，折合新台幣約28.6萬。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼10月中歐洲發表後，日本Honda二輪部門也預告將在明年1月23日發表「大黃蜂重機」CB1000 Hornet、CB1000 Hornet SP，分別為珍珠炫光白、霧面金屬黑2車色，其中SP版本搭載Ohlins後避震、Brembo 卡鉗，並標配快排系統、閥門排氣管等好料，年販售目標為600台。

Honda「大黃蜂」CB1000 Hornet具有仿賽機種的環抱式車架，定位在運動街車，車頭採小型雙LED頭燈，同時油箱造型也經過調整，使騎士更好夾持；CB1000 Hornet配備Showa SFF-BP前41mm全可調倒叉、Showa預載阻尼可調後避震，制動則是Nissin輻射對向4活塞卡鉗x310mm雙碟、後單活塞卡鉗x240mm碟盤；另外也配備5吋TFT全彩儀表，可支援Honda RoadSync手機藍牙連接。

▲CB1000 Hornet、CB1000 Hornet SP 。（圖／翻攝自Honda）

▲CB1000 Hornet標配5吋TFT全彩儀表、Showa SFF-BP前41mm全可調倒叉、Showa預載阻尼可調後避震。

至於SP版本則升級Ohlins TTX36後避震、Brembo Stylema輻射卡鉗，前倒叉則採金色塗裝、並具有金色鋁圈、排氣閥門尾管等。

▲Honda CB1000 Hornet／SP 。（圖／翻攝自Honda）

▲2025 Honda CB1000 Hornet、CB1000 Hornet SP。（圖／翻攝自Honda）

▲2025 Honda CB1000 Hornet、CB1000 Hornet SP。（圖／翻攝自Honda）

▲SP版本則升級Brembo Stylema輻射卡鉗、Ohlins TTX36後避震，前倒叉則採金色塗裝、並具有金色鋁圈、排氣閥門尾管、快排系統等。

動力上，CB1000 Hornet／SP皆搭載2017年CBR1000RR的999c.c.水冷4缸引擎，原廠也優化氣門揚程、變速箱齒比，一般版本具最大馬力152匹／11,000rpm、最大扭力10.6公斤米／9,000rpm，SP版本則是158匹／11,000rpm、10.9公斤米／9,000rpm，售價則分別為1,342,000日圓、1,584,000日圓，折合新台幣約28.6萬、33.8萬元。

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