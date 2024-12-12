BMW「下一代電動M3」首度釋預告！破千匹馬力、原地轉向2026年見

▲BMW釋出下一代電動M3 Neue Klasse，新車很可能命名為i3 M，預計在2026年上市。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW M部門釋出首張Neue Klasse M3電動M3，這款高性能電動車很可能命名為i3 M、並且是原型車，有望採4馬達全輪驅動配置，馬力將可突破1,000匹，成為最強一款M3。

BMW表示新i3 M將樹立新標竿，並且將其動力稱為HP BEV，意味著是高性能油電車款，M部門開發總監Dirk Hacker也提到，電動化為BMW M的動力開創新的自由度。

▲新i3 M與Vision Neue Klasse概念車相差不多，具有隱藏式車門把手，同時車高也更低趴。



從預告照中，可見新i3 M與Vision Neue Klasse概念車看齊，並在有著更寬的輪距、輕量化鋁圈下更具侵略性，離地間隙也相當低，意味著也更低趴的M運動化懸吊，其他還包括隱藏式車門、平順的車頂線條。

儘管動力還不太清楚，但新i3 M將搭載4具電動馬達、全輪驅動設定，馬力將在1,000匹以上，原廠也不排除推出更輕量的後驅版本，並提供進階扭力導引控制系統、原地轉向等功能，預計將在2026年上市。

▲新i3 M將搭載4具電動馬達、全輪驅動設定，馬力將在1,000匹以上，原廠也不排除推出更輕量的後驅版本。