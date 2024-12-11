保時捷「新電動遊艇」採Macan Turbo動力！首批25艘、要價破千萬

▲保時捷與Frauscher合作推出電動遊艇，該遊艇動力源自Macan Turbo EV電動休旅。（圖／翻攝自Porsche，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）與造船廠福豪盛（Frauscher）合作，推出一款Frauscher x Porsche 850 Fantom電動遊艇，該遊艇的動力源自Macan Turbo EV電動休旅，具有536匹馬力，最多可乘載7人，售價高達603,120美元，折合新台幣約1960.6萬。

這艘Frauscher x Porsche 850 Fantom是以去年850 Fantom Air為基礎修改，具有封閉式前甲板、船艙設計，預計在明年1月Dusseldorf International Boat Show遊艇展亮相，不過目前已接單，首批共25輛。

▲這艘遊艇動力源自Macan Turbo EV電動休旅，具有536匹電動馬達、100kWh電池組，最遠續航力可達100公里。



Frauscher x Porsche 850 Fantom船身與保時捷車款一樣，具有金屬綠外型、橘色飾條與棕色內裝，另外還有保時捷方向盤、類似儀表的介面、汽車座椅、12吋影音娛樂系統、前座資訊螢幕等，其他亮點還包括LED照明燈、水下照明燈、以及具備藍牙連接的高階音響系統。

這艘遊艇身長8.67公尺，與Macan Turbo EV同樣採536匹雙電動馬達、100kWh電池組，使最高速度可來到90km／h，若以41km／h速度可續航45公里，慢速巡航最遠可達100公里，同樣可支援270kW直流快充。

▲這艘遊艇身長8.67公尺，與Macan同樣具有金屬綠塗裝，售價高達603,120美元，折合新台幣1960.6萬。