比亞迪暢銷「海豚電動車」小改款！3動力新增中階版、搭刀鋒電池

▲比亞迪入門電動車海豚（Dolphin）自2021年上市後即將迎來小改款，這款車憑藉親民售價下也成為比亞迪外銷利器，圖為現行款。（圖／翻攝自比亞迪）



記者林鼎智／綜合報導

比亞迪「入門電動車」海豚（Dolphin）自2021年上市後也即將迎來改款，這款車也是比亞迪外銷利器，而最近大陸工信部文件也曝光小改款樣貌，預計將提供3種動力規格，並同樣維持親民售價。

大陸工信部文件顯示，小改款海豚的車頭重新設計，換上新的頭燈造型、延伸至前保桿上，搭配長型水箱護罩、小型進氣壩、新款16-17吋輪圈，讓整體造型帶來新意；車尾則針對保桿、尾燈圖案進行更新，與新款海報（Seal） 06 GT相似。

▲大陸工信部文件也曝光小改款海豚樣貌，並預料將新增中階車型，共有3種動力輸出。（圖／翻攝自大陸工信部）



小改款比亞迪海豚車長4,280mm、車寬1,770mm、車高1,570mm、軸距2,700mm，較改款前加長155mm。動力上預計將提供3種輸出，包括94匹、174匹、201匹最大馬力，其中新增的是174匹版本，至於入門及頂規都與改款前相同。

電池方面，將同樣搭載比亞迪自家Blade LFP刀鋒磷酸鐵鋰電池，現行款共有44.93kWh、60.48kWh，在大陸CTLC測試規範下具有420公里、520公里續航力，預計小改款將在明年下旬上市。