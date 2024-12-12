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改款「新三菱Outlander」北美預告！外觀、內裝升級換上新油電

▲北美釋出新Outlander，預告明年2月登場！（圖／翻攝自三菱）

▲北美釋出新Outlander，預告明年2月登場！（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

繼歐洲、日本後，北美也將迎來小改款三菱Outlander，目前北美原廠僅釋出內裝廠照，不過可發現內裝改變幅度大致與歐日規相同，並將採用升級過後的新油電，預告2月底進軍北美市場！

▲北美釋出新Outlander，預告明年2月登場！（圖／翻攝自三菱）

▲北美釋出新Outlander，預告明年2月登場！（圖／翻攝自三菱）

▲外觀主要針對車頭整容。

改款新三菱Outlander於今年10月歐洲、日本發表，並計劃明年2月登陸北美，雖然北美原廠尚未公布Outlander外型，但相信與歐日規同步，外觀在原本的Dynamic Shield家族設計語彙下，採用蜂巢水箱護罩，上面輔以鍍鉻銀色飾條妝點，讓過去較為粗獷的風格，在小改款整容後，給人清爽俐落、時尚的視覺感。

小改款尺碼4,719x1,862x1,750mm、軸距2,704mm，與舊款差異不大，至於車尾則與舊款相當。

▲北美釋出新Outlander，預告明年2月登場！（圖／翻攝自三菱）

▲北美釋出新Outlander，預告明年2月登場！（圖／翻攝自三菱）

▲內裝換上大螢幕，與Yamaha合作音響系統。

北美釋出的廠照內裝得知，同樣與Yamaha合作音響Dynamic Sound系統，並提供搶眼的紅色內裝配色，螢幕從原本的9吋升級至12.3吋，同時具備Mi-Pilot安全輔助駕駛，新Outlander配備上戰力提升不少。

北美Outlander也將採用升級過的2.4升PHEV油電，2.4升自然進氣搭配前後電動馬達，電池從20kWh升級至22.7kWh，輸出效率較過去提升40%，歐規數據
繳出302匹馬力、86公里純電續航力，並加大油箱容積來到53L，在滿油、滿電狀態下，可跑出844公里總續航。

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