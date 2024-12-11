HONDA「全新燁P7斜背電動跑旅」實車曝光！車內滿滿大螢幕

▲HONDA燁P7全新休旅大陸送測曝光。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

大陸廣汽本田從2025年開始，有不少重量級電動車精銳盡出，其中休旅級距有1款令人相當驚艷燁P7斜背電動跑旅，實車照日前已在大陸工信部送測曝光，車內更是配置滿滿的液晶螢幕，令人眼花撩亂。實際的動力、續航尚未公開，預計明年上市交車。

▲「燁」系列作為東風、廣汽本田電動車代表，擁有全新設計的廠徽象徵。

大陸廣汽、東風本田聯手，要在2027年推出多達10款以上全新電動車，其中作為子品牌的「燁」系列就佔了6款以上，而大陸工信部最新曝光的燁P7斜背電動跑旅則為廣汽本田負責，新車量產上市預估在明年開始。

HONDA所有「燁」系列車款將搭載Architecture平台，並都換上新款無邊框的H廠徽。取名為「燁」，代表閃耀的意思，因此在設計語彙上也以鮮豔塗裝、獨特銳利細節為主。而P7更擁有搶眼的美背線條，尺碼4,750x1,930x1,625mm、軸距達2,930mm。

▲新車兩側車門配有液晶螢幕監控後方來車。

HONDA燁P7很懂大陸市場胃口，新車配有滿滿的液晶螢幕，從中控、空調介面的12.8吋加上10.25吋，駕駛前方更有9.9吋數位儀錶與41.9吋HUD抬頭顯示，就連兩側車門也沒放過，配有後方左右來車顯示的液晶螢幕，滿滿的電子設計讓人眼花撩亂。