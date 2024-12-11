曾3度來台展演！Aston Martin「V8油電超跑」公布數據、明年Q2量產

▲Aston Martin Valhalla於2019年亮相，原型車也曾來台2度展演，近日也確定量產數據，並會在明年第2季開始生產。（圖／翻攝自Aston Martin，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

於2019年亮相、並曾3度來台展演（報導請點此），睽違5年之久的Aston Martin Valhalla也公布更多規格，這款品牌首款PHEV油電超跑搭載V8雙渦輪油電，並採乾式油底殼、flat-plane crank平面曲軸設計，確定在明年第2季開始量產，全球限量999台。

▲Aston Martin Valhalla全球限量999台。



以北歐神話女武神的英靈神殿命名，Valhalla的高性能PHEV油電動力以4.0升V8雙渦輪引擎（817匹）、3具電動馬達（前軸2具、後軸1具）與新款8速雙離合變速箱組成，綜效馬力將達1,064匹／112公斤米扭力，在全輪驅動下靜止加速破百只要2.5秒，極速可達350km／h。

▲Valhalla車內配備一體式碳纖維賽車座椅、碳纖維平底方向盤。



值得一提的是，雖然Aston Martin旗下也有其他V8車型，但Valhalla的V8引擎採乾式油底殼、180º平面曲軸，原廠還為其設計新的凸輪軸、排氣歧管，並且渦輪增壓器也比DBX707還大，後軸也具有電子限滑差速器，並且在PHEV油電系統下，可純電行駛14公里。

Valhalla採碳纖維單體式底盤打造，全車懸吊、煞車、轉向、主動空氣力學與動力接透過IVC整合式車輛動態控制系統優化，前懸吊採Trick推桿結構、後懸吊則採訂製的倍適登（DTX）主動式阻尼避震，並採碳纖維陶瓷煞車碟盤。

Valhalla車內標配一體式碳纖維賽車座椅、碳纖維平底方向盤、大型數位儀表與中控螢幕，具有類似F1賽車的著坐點，原廠Q客製化部門也將提供無限訂製項目，目前尚未公布售價。

▲原廠也確認Valhalla將在明年第2季量產。