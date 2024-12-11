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福特「最強野馬跑車」拿下最速美國車寶座　紐柏林單圈挺進7分內

▲影片來源：Ford

記者林鼎智／綜合報導

福特（Ford）「市售最強野馬」Mustang GTD公布紐柏林賽道成績，在尚未調整至最佳狀態下，Mustang GTD單圈成績為6分57.685秒，雖然與保時捷992 GT3 RS、AMG GT Black Series還差一點，但已經超越了Dodge Viper ACR（7分1.30秒）、藍寶堅尼Aventador LP750-4 Superveloce（6分59.73秒）等，拿下最速美國車寶座。

▲福特Mustang GTD紐柏林成績。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Mustang GTD最強野馬公布紐柏林賽道單圈成績為6分57.685秒，成為最速美國車。（圖／翻攝自Ford，以下同）

這項紀錄是由Multimatic Motorsports 車手Dirk Müller駕駛，並實現了福特總裁Jim Farley的目標，也象徵美國車能在綠色地獄中進入單圈7分內的分水嶺。不過，原廠認為野馬GTD還有進步空間，目前已開始著手下一步，打算再將成績推進至6分50秒內。

▲福特Mustang GTD紐柏林成績。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Mustang GTD打敗Dodge Viper ACR（7分1.30秒）、藍寶堅尼Aventador LP750-4 Superveloce（6分59.73秒），並揚言還會再次挑戰。

測試車與市售相差不多，僅配置防滾籠、5點式安全帶，另外也選配了Performance Package性能套件，包括20吋輕量化鎂輪圈與其他減重工程，同時也優化了空氣力學。

Mustang GTD搭載5.2升V8機械增壓引擎、8速雙離合變速箱，最大馬力達815匹／91.8公斤米扭力，全車50：50配重分佈，配備電子阻尼可調系統、碳纖維中央傳動軸、鈦合金排氣系統，售價自325,000美元起（折合新台幣約1,053萬）。

▲福特Mustang GTD紐柏林成績。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Mustang GTD紐柏林成績。（圖／翻攝自Ford）

▲Mustang GTD搭載5.2升V8機械增壓引擎、8速雙離合變速箱，最大馬力達815匹／91.8公斤米扭力。

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