Yamaha新年式MT-03歐規升級！新增車色、滑動離合器　儀表更聰明

▲影片來源：Yamaha



記者林鼎智／綜合報導

Yamaha於歐洲市場推出新2025年式MT-03，除了符合Euro 5+排放法規外，也新增車色、 LCD智慧儀表及手機連結功能，其他配備還包括滑動式離合器，讓這款300c.c.級距街車更有競爭力。

▲2025年式歐規Yamaha MT-03升級，增添新車色、滑動式離合器，同時儀表也更具科技連接性。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）



歐規新年式MT-03增添新的「Ice Storm冰風暴」車色，以淺亮藍色輪框、車身彩貼搭配白色塗裝，帶來高冷色調視覺；另外升級的LCD智慧儀表，也可支援手機藍牙連接，可提供來電顯示、訊息、導航等功能，讓MT-03科技性更便利。

▲新LCD儀表可與手機藍牙連接，提供導航、來電顯示、簡訊等功能，動力方面也通過Euro 5+排廢標準，並增添滑甕動式離合器。



動力上雖然沒有改變，同樣為321c.c水冷雙缸引擎、最大馬力42匹馬力／3公斤米扭力、平均油耗25km／L，但新年式MT-03也升級滑動式離合器，讓新手騎士在操作時也能降低風險，至於售價則尚未公布；懸吊則採前37mm倒叉、後多連桿避震器，至於售價則尚未公布。

▲目前尚未公布2025年式歐規MT-03售價。