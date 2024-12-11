ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Yamaha新年式MT-03歐規升級！新增車色、滑動離合器　儀表更聰明

▲影片來源：Yamaha

記者林鼎智／綜合報導

Yamaha於歐洲市場推出新2025年式MT-03，除了符合Euro 5+排放法規外，也新增車色、 LCD智慧儀表及手機連結功能，其他配備還包括滑動式離合器，讓這款300c.c.級距街車更有競爭力。

▲2025年式歐規MT-03。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025年式歐規MT-03。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025年式歐規Yamaha MT-03升級，增添新車色、滑動式離合器，同時儀表也更具科技連接性。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）

歐規新年式MT-03增添新的「Ice Storm冰風暴」車色，以淺亮藍色輪框、車身彩貼搭配白色塗裝，帶來高冷色調視覺；另外升級的LCD智慧儀表，也可支援手機藍牙連接，可提供來電顯示、訊息、導航等功能，讓MT-03科技性更便利。

▲2025年式歐規MT-03。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025年式歐規MT-03。（圖／翻攝自Yamaha）

▲新LCD儀表可與手機藍牙連接，提供導航、來電顯示、簡訊等功能，動力方面也通過Euro 5+排廢標準，並增添滑甕動式離合器。

動力上雖然沒有改變，同樣為321c.c水冷雙缸引擎、最大馬力42匹馬力／3公斤米扭力、平均油耗25km／L，但新年式MT-03也升級滑動式離合器，讓新手騎士在操作時也能降低風險，至於售價則尚未公布；懸吊則採前37mm倒叉、後多連桿避震器，至於售價則尚未公布。

▲2025年式歐規MT-03。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025年式歐規MT-03。（圖／翻攝自Yamaha）

▲目前尚未公布2025年式歐規MT-03售價。

►11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

►三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車重機雙缸Yamaha山葉MT-03滑動式離合器滑離車色日系歐規檔車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

Yamaha新年式MT-03歐規升級！新增車色、滑動離合器　儀表更聰明

Yamaha新年式MT-03歐規升級！新增車色、滑動離合器　儀表更聰明

最新文章

Yamaha新年式MT-03歐規升級2024-12-11

Aston Martin油電超跑明年Q2量產2024-12-11

比亞迪暢銷「海豚電動車」小改款2024-12-11

福特Mustang GTD紐柏林單圈紀錄2024-12-11

納智捷今年再推「2款中型新休旅」2024-12-11

HONDA「全新燁P7斜背電動跑旅」曝光2024-12-11

「HONDA喜美安全」獲日本5星高分肯定2024-12-11

Nissan「新一代Leaf」化身跨界休旅2024-12-11

TOYOTA「全新超大空間休旅」開賣2024-12-11

賓士邁巴赫GLS休旅將二度小改2024-12-10

熱門文章

TOYOTA「全新超大空間休旅」開賣2024-12-11

納智捷今年再推「2款中型新休旅」2024-12-11

「大改款TOYOTA RAV4」預覽搶先看2024-12-10

EuroNCAP最新成績出爐2024-12-10

三陽怒退汽車公會真實導火線曝光2024-12-09

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相2024-12-09

Nissan「新一代Leaf」化身跨界休旅2024-12-11

賓士邁巴赫GLS休旅將二度小改2024-12-10

【周焦點】大改款RAV4現身、7人座MPV開賣2024-12-07

台灣3大熱賣國產休旅車降價搶市2024-12-08

相關新聞

曾3度來台展演！Aston Martin「V8油電超跑」公布數據、明年Q2量產

曾3度來台展演！Aston Martin「V8油電超跑」公布數據、明年Q2量產

比亞迪暢銷「海豚電動車」小改款！3動力新增中階版、搭刀鋒電池

比亞迪暢銷「海豚電動車」小改款！3動力新增中階版、搭刀鋒電池

福特「最強野馬跑車」拿下最速美國車寶座　紐柏林單圈挺進7分內

福特「最強野馬跑車」拿下最速美國車寶座　紐柏林單圈挺進7分內

重機人妻出軌車友「快被玩壞掉」！超色訊息被丈夫抓到了

重機人妻出軌車友「快被玩壞掉」！超色訊息被丈夫抓到了

賓士「邁巴赫GLS休旅」將二度小改！三芒星燈具、內裝科技上身

賓士「邁巴赫GLS休旅」將二度小改！三芒星燈具、內裝科技上身

讀者迴響

熱門文章

折合新台幣只賣45萬！TOYOTA「全新超大空間休旅」大陸開賣　明年交車

折合新台幣只賣45萬！TOYOTA「全新超大空間休旅」大陸開賣　明年交車

80萬有找！國產納智捷今年再推「2款中型新休旅」　最快12月上市

80萬有找！國產納智捷今年再推「2款中型新休旅」　最快12月上市

「大改款TOYOTA RAV4」預覽搶先看！外觀跑格更帥、空間更大了

「大改款TOYOTA RAV4」預覽搶先看！外觀跑格更帥、空間更大了

EuroNCAP撞測出爐！新MG ZS、台灣已上市Macan、Santa fe成績曝

EuroNCAP撞測出爐！新MG ZS、台灣已上市Macan、Santa fe成績曝

三陽怒退汽車公會「真實導火線曝光」！吳董飯桌氣話遭外流最終成真

三陽怒退汽車公會「真實導火線曝光」！吳董飯桌氣話遭外流最終成真

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相！1.5升動力結合露營大空間

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相！1.5升動力結合露營大空間

Nissan「新一代Leaf」化身跨界休旅！變帥空間更大　台灣導入機會高

Nissan「新一代Leaf」化身跨界休旅！變帥空間更大　台灣導入機會高

賓士「邁巴赫GLS休旅」將二度小改！三芒星燈具、內裝科技上身

賓士「邁巴赫GLS休旅」將二度小改！三芒星燈具、內裝科技上身

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366