三陽吳董怒退出「車輛公會回應了」！盼能好好溝通化解矛盾

▲三陽工業董事長吳清源宣布退出車輛公會，今日公會也發聲明表示「希望好好溝通化解矛盾」。（圖／三陽提供）

圖文／CTWANT

「國產車自製率」新制上路後，對中華（2204）汽車、三陽工業（2206）帶來極大的影響及損失，三陽工業董事長吳清源也在2日發聲明直指對車輛公會的不滿。對此，車輛公會在今（11）日也表示，「希望不要因此傷害多年來會員彼此之間的信任與感情」更強調，「期盼能透過好好的直接溝通來化解會員之間的矛盾與誤解。」

吳清源在2日發聲明提到，車輛公會除未能及早知會會員、協助會員做好準備外，「會中更有有心人士以落井下石、魚死網破之心態破壞會中秩序與和諧」，因此重申對車輛公會強烈不滿並宣布三陽工業即日起退出車輛公會，同時他也強調，「三陽工業支持國產化，絕無不滿或不配合。」

車輛公會則在今日對三陽退出一事發出聲明表示，車輛公會是車輛產業的大家庭，也是車輛產業與政府之間一個重要窗口。基於會員的共同利益，公會秉持促進汽車產業發展，持續作為產業及政府之橋樑，在「在地化供應鏈合作價值比率要求」新政策上持續與政府進行溝通。

在新政策發布前，產發署在幾次公會的理監事會上，就將對在地化比率有所要求來支持國內零配件廠的方向，與各車廠代表討論與交流，包括三陽、國瑞、福特、中華、裕隆等。

車輛公會進一步說明，公會於7月2日發聲表態支持政策，但認為提升國產化比率需要時間及市場規模支撐，初期不宜過高，當時對於國產化率水準並未有具體內容。產發署7月30日召集會議說明新政策具體內容，公告管制範圍涉及4種對象，並溯及既往，8月1日起立即實施，公會與會員均是在會議上才取得新政策完整內容，造成各會員措手不及。

車輛公會在新政策公布前，即積極安排各車廠會員拜會經濟部外，也於新政策發布後，立即積極與產發署溝通，特別指出考量到零件在地化生產需要一定開發和驗證時間，盼替業者們爭取緩衝期，降低新政策衝擊，但車輛公會努力後，仍無法扭轉政策，甚為遺憾。

對於三陽退出公會一事，公會表示遺憾，也希望不要因此傷害多年來會員彼此之間的信任與感情。公會對於所有影響會員權益的事，一向秉持與會員充分討論、與會員一起與主管機關積極溝通，爭取合理要求。因此，期盼能透過好好的直接溝通來化解會員之間的矛盾與誤解，期盼會員們齊心創造更好的產業發展。

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