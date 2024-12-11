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80萬有找！國產納智捷今年再推「2款中型新休旅」　最快12月上市

▲納智捷最快12月推出U6、URX新車。（圖／翻攝自納智捷、環境部）

▲納智捷最快12月推出U6、URX新車。（圖／翻攝自納智捷、環境部）

記者徐煜展／綜合報導

納智捷今年話題都集中在n7、n7 LR電動休旅，不過油車的U6、URX Neo也沒放棄，採油車、電動車並行銷售的納智捷，近日在環境部曝光送測U6、URX Neo新車，不排除會有新年式或特仕車規劃！

▲納智捷最快12月推出U6、URX新車。（圖／翻攝自納智捷、環境部）

▲納智捷最快12月推出U6、URX新車。（圖／翻攝自納智捷、環境部）

▲U6、URX Neo送測2025年式車型。

在最新的環境部送測名單中，可看到2025年式的納智捷U6、URX Neo送測資訊，U6、URX Neo推測會在年底前釋出新U6、URX Neo，以過去品牌行銷操作手法來看，此次U6、URX Neo有望藉著新年式，推出全新的特仕車。以目前各品牌相繼在年底前推出新年式規劃來看，U6、URX Neo新車最快會在12月底前登場。

▲納智捷最快12月推出U6、URX新車。（圖／翻攝自納智捷、環境部）

▲新年式U6或特仕車預計維持親民的購車門檻。

U6 Neo以中型休旅格局，價格下殺80萬級距的跨界休旅地盤，最新優惠搭配舊換新66.6萬就能入手，而URX Neo同樣也有不小話題，更是目前市面少見的百萬內國產7人座休旅，將在今年年底前釋出，搶搭2025年新年換新車熱潮。

除了油車的U6、URX Neo外，12月起首度交車的n7 LR電動休旅也值得關注，納智捷n7自今年初開始交車後，加上年底的n7 LR長程版，已累積可觀的人氣與銷量，今年已是坐穩台灣2024年電動車銷售前3名。

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