ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

只賣45萬！TOYOTA「全新超大空間休旅」開賣　明年開始交車

▲TOYOTA bZ3X開放接單！提供3款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ3X開放接單！提供3款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

由TOYOTA與廣汽豐田共同開發的全新bZ3X電動休旅，近日在大陸開放接單，提供3種等級，預售價人民幣10萬，折合新台幣僅要45萬，全新bZ3X不僅外型出眾，更具備不俗的車內舒適大空間！

▲TOYOTA bZ3X開放接單！提供3款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ3X電動休旅大陸預計明年交車。

TOYOTA bZ3X首波提供430 Air+、520 Pro+、620 Max三種等級，其尺碼4,600x1,850x1,660mm、軸距2,765mm與一般中型休旅差不多，但透過巧妙的空間規劃，創造出討喜的車內空間。

▲TOYOTA bZ3X開放接單！提供3款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ3X開放接單！提供3款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ3X開放接單！提供3款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ3X空間規劃強勢，創造出加分且舒適的格局。

外型相當動感不老氣，結合電動車優雅前衛的設計美學，車內配置值得一看，白色內裝顯得貴氣質感，採8.8吋中控螢幕搭配14.6吋數位儀錶，前排座椅能大角度傾斜打平成躺椅狀態，後排腿部、頭部擁有餘裕可供伸展的超大空間。

bZ3X具備更先進的自動駕駛，由廣汽豐田與當地知名的自駕Momenta公司合作，配有多達27組雷達感知器，能將系統拓展至L2＋等級的輔助駕駛科技，並還能透過AI自主化學習。

▲TOYOTA bZ3X開放接單！提供3款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲擁有最多620公里續航力。

TOYOTA bZ3X目前僅公布入門的單馬達規格，搭載50.03 kWh 磷酸鐵鋰電池組，擁有221匹馬力、430公里續航力，對應430 Air車型命名，因此520 Pro+、620 Max中高規車型，預計擁有520、620公里續航力表現。

►第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

►台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬」！Crosstrek百萬有找比國產便宜

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電TeslabZ3Crown比亞迪BZ3X

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

Nissan「新一代Leaf」化身跨界休旅2024-12-11

TOYOTA「全新超大空間休旅」開賣2024-12-11

賓士邁巴赫GLS休旅將二度小改2024-12-10

EuroNCAP最新成績出爐2024-12-10

限量Z900 RS德國50周年紀念版2024-12-10

速霸陸Crosstrek油電日本上市2024-12-10

小米「第2款電動車」YU7曝光2024-12-10

TOYOTA新暴力鴨進軍馬來西亞2024-12-10

陳傑憲愛車「Suzuki Jimny台灣完售」2024-12-10

「大改款TOYOTA RAV4」預覽搶先看2024-12-10

熱門文章

「大改款TOYOTA RAV4」預覽搶先看2024-12-10

三陽怒退汽車公會真實導火線曝光2024-12-09

EuroNCAP最新成績出爐2024-12-10

TOYOTA「全新超大空間休旅」開賣2024-12-11

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相2024-12-09

台灣3大熱賣國產休旅車降價搶市2024-12-08

賓士邁巴赫GLS休旅將二度小改2024-12-10

速霸陸Crosstrek油電日本上市2024-12-10

【周焦點】大改款RAV4現身、7人座MPV開賣2024-12-07

第2代「Nissan Kicks」將推新油電2024-12-09

相關新聞

撞擊片！花蓮女酒駕左轉遭小黃攔腰撞翻　乘客嚇到腿軟跪地

撞擊片！花蓮女酒駕左轉遭小黃攔腰撞翻　乘客嚇到腿軟跪地

TOYOTA新暴力鴨進軍馬來西亞！折合新台幣218萬　台灣說好第4季呢

TOYOTA新暴力鴨進軍馬來西亞！折合新台幣218萬　台灣說好第4季呢

「大改款TOYOTA RAV4」預覽搶先看！外觀跑格更帥、空間更大了

「大改款TOYOTA RAV4」預覽搶先看！外觀跑格更帥、空間更大了

103.9萬起！台灣「Hyundai Tucson」漲價　百萬內交棒全新跨界休旅

103.9萬起！台灣「Hyundai Tucson」漲價　百萬內交棒全新跨界休旅

306萬！台灣BMW「 5系列旅行車」推汽油款　預計明年上市

306萬！台灣BMW「 5系列旅行車」推汽油款　預計明年上市

讀者迴響

熱門文章

「大改款TOYOTA RAV4」預覽搶先看！外觀跑格更帥、空間更大了

「大改款TOYOTA RAV4」預覽搶先看！外觀跑格更帥、空間更大了

三陽怒退汽車公會「真實導火線曝光」！吳董飯桌氣話遭外流最終成真

三陽怒退汽車公會「真實導火線曝光」！吳董飯桌氣話遭外流最終成真

EuroNCAP撞測出爐！新MG ZS、台灣已上市Macan、Santa fe成績曝

EuroNCAP撞測出爐！新MG ZS、台灣已上市Macan、Santa fe成績曝

只賣45萬！TOYOTA「全新超大空間休旅」開賣　明年開始交車

只賣45萬！TOYOTA「全新超大空間休旅」開賣　明年開始交車

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相！1.5升動力結合露營大空間

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相！1.5升動力結合露營大空間

台灣「3大熱賣國產休旅車」全降價！專家：趁對手沒車可賣搶市占

台灣「3大熱賣國產休旅車」全降價！專家：趁對手沒車可賣搶市占

賓士「邁巴赫GLS休旅」將二度小改！三芒星燈具、內裝科技上身

賓士「邁巴赫GLS休旅」將二度小改！三芒星燈具、內裝科技上身

速霸陸Crosstrek 2.5油電日規上市！續航力破千、折新台幣82.3萬起

速霸陸Crosstrek 2.5油電日規上市！續航力破千、折新台幣82.3萬起

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366