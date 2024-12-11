只賣45萬！TOYOTA「全新超大空間休旅」開賣　明年開始交車

▲TOYOTA bZ3X開放接單！提供3款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

由TOYOTA與廣汽豐田共同開發的全新bZ3X電動休旅，近日在大陸開放接單，提供3種等級，預售價人民幣10萬，折合新台幣僅要45萬，全新bZ3X不僅外型出眾，更具備不俗的車內舒適大空間！

▲TOYOTA bZ3X電動休旅大陸預計明年交車。

TOYOTA bZ3X首波提供430 Air+、520 Pro+、620 Max三種等級，其尺碼4,600x1,850x1,660mm、軸距2,765mm與一般中型休旅差不多，但透過巧妙的空間規劃，創造出討喜的車內空間。

▲TOYOTA bZ3X空間規劃強勢，創造出加分且舒適的格局。

外型相當動感不老氣，結合電動車優雅前衛的設計美學，車內配置值得一看，白色內裝顯得貴氣質感，採8.8吋中控螢幕搭配14.6吋數位儀錶，前排座椅能大角度傾斜打平成躺椅狀態，後排腿部、頭部擁有餘裕可供伸展的超大空間。

bZ3X具備更先進的自動駕駛，由廣汽豐田與當地知名的自駕Momenta公司合作，配有多達27組雷達感知器，能將系統拓展至L2＋等級的輔助駕駛科技，並還能透過AI自主化學習。

▲擁有最多620公里續航力。

TOYOTA bZ3X目前僅公布入門的單馬達規格，搭載50.03 kWh 磷酸鐵鋰電池組，擁有221匹馬力、430公里續航力，對應430 Air車型命名，因此520 Pro+、620 Max中高規車型，預計擁有520、620公里續航力表現。