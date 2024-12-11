ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Nissan「新一代Leaf」化身跨界休旅！變帥空間更大　台灣導入機會高

▲繼歐洲路試被捕獲後，近來北美也出現Leaf測試車身影。（圖／翻攝自《Carscoops》）

▲繼歐洲路試被捕獲後，近來北美也出現Leaf測試車身影。（圖／翻攝自《Carscoops》）

記者徐煜展／綜合報導

在特斯拉還沒問世前，Nissan Leaf可算是全球暢銷的電動車，如今新一代車型來勢洶洶，而且還化身成市場熱衷的跨界休旅，第3代Leaf不僅更有型，空間尺碼也更大，未來有很高的機會與台灣車迷相見！

▲繼歐洲路試被捕獲後，近來北美也出現Leaf測試車身影。（圖／翻攝自《Carscoops》）

▲台灣目前仍有在售第2代Leaf，未來導入全新大改款機會頗高。

台灣裕隆日產Nissan今年就宣布未來還有全新電動車導入計劃，Nissan Ariya已在今年上市，參考海外的Nissan全球電動車產品選擇其實不多，加上Leaf在台灣市場並不陌生，因此台灣原廠計劃導入的全新電動車，很有可能就是國外正在測試的第3代Leaf。

在北美最新曝光的大改款Nissan Leaf透露出更多外觀細節，採用不同於Ariya最新的設計，呈現相當時髦、前衛的未來科技感，後方美背線條塑造出搶眼的跑格美學，而後車門還採用過去TOYOTA C-HR、HONDA HR-V的C柱車門把手。

▲繼歐洲路試被捕獲後，近來北美也出現Leaf測試車身影。（圖／翻攝自《Carscoops》）

▲新一代Leaf續航表現將比舊款來得更出色。

新一代Leaf與Ariya、雷諾Megane E-tech建構在CMF-EV電動車平台，預料將同時提供單馬達後驅、雙馬達全驅選擇，續航力將比現行款提升25%，預估來到WLTP 426公里。

從測試車來看，化身成跨界休旅的Leaf，相比舊款的掀背車格局，尺碼車格明顯放大不少，內裝也將看齊新世代車款，導入雙12.3吋螢幕與數位儀錶，新一代Leaf預計明年問世，進軍激烈的電動休旅戰場。

►第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

►台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬」！Crosstrek百萬有找比國產便宜

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：NissanAriya電動車休旅X-TrailNismoTeslaModel YLeaf

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

Nissan「新一代Leaf」化身跨界休旅2024-12-11

TOYOTA「全新超大空間休旅」開賣2024-12-11

賓士邁巴赫GLS休旅將二度小改2024-12-10

EuroNCAP最新成績出爐2024-12-10

限量Z900 RS德國50周年紀念版2024-12-10

速霸陸Crosstrek油電日本上市2024-12-10

小米「第2款電動車」YU7曝光2024-12-10

TOYOTA新暴力鴨進軍馬來西亞2024-12-10

陳傑憲愛車「Suzuki Jimny台灣完售」2024-12-10

「大改款TOYOTA RAV4」預覽搶先看2024-12-10

熱門文章

「大改款TOYOTA RAV4」預覽搶先看2024-12-10

三陽怒退汽車公會真實導火線曝光2024-12-09

EuroNCAP最新成績出爐2024-12-10

TOYOTA「全新超大空間休旅」開賣2024-12-11

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相2024-12-09

台灣3大熱賣國產休旅車降價搶市2024-12-08

賓士邁巴赫GLS休旅將二度小改2024-12-10

速霸陸Crosstrek油電日本上市2024-12-10

【周焦點】大改款RAV4現身、7人座MPV開賣2024-12-07

第2代「Nissan Kicks」將推新油電2024-12-09

相關新聞

只賣45萬！TOYOTA「全新超大空間休旅」開賣　明年開始交車

只賣45萬！TOYOTA「全新超大空間休旅」開賣　明年開始交車

賓士「邁巴赫GLS休旅」將二度小改！三芒星燈具、內裝科技上身

賓士「邁巴赫GLS休旅」將二度小改！三芒星燈具、內裝科技上身

小米「第2款電動車」YU7曝光！雙馬達、明年夏季上市瞄準Model Y

小米「第2款電動車」YU7曝光！雙馬達、明年夏季上市瞄準Model Y

「Mazda CX-60」日規推新年式！配備、懸吊升級折合新台幣68萬

「Mazda CX-60」日規推新年式！配備、懸吊升級折合新台幣68萬

速霸陸「4驅電動休旅」小改款明年亮相！將增STI版本、操控更優化

速霸陸「4驅電動休旅」小改款明年亮相！將增STI版本、操控更優化

讀者迴響

熱門文章

「大改款TOYOTA RAV4」預覽搶先看！外觀跑格更帥、空間更大了

「大改款TOYOTA RAV4」預覽搶先看！外觀跑格更帥、空間更大了

三陽怒退汽車公會「真實導火線曝光」！吳董飯桌氣話遭外流最終成真

三陽怒退汽車公會「真實導火線曝光」！吳董飯桌氣話遭外流最終成真

EuroNCAP撞測出爐！新MG ZS、台灣已上市Macan、Santa fe成績曝

EuroNCAP撞測出爐！新MG ZS、台灣已上市Macan、Santa fe成績曝

只賣45萬！TOYOTA「全新超大空間休旅」開賣　明年開始交車

只賣45萬！TOYOTA「全新超大空間休旅」開賣　明年開始交車

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相！1.5升動力結合露營大空間

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相！1.5升動力結合露營大空間

台灣「3大熱賣國產休旅車」全降價！專家：趁對手沒車可賣搶市占

台灣「3大熱賣國產休旅車」全降價！專家：趁對手沒車可賣搶市占

賓士「邁巴赫GLS休旅」將二度小改！三芒星燈具、內裝科技上身

賓士「邁巴赫GLS休旅」將二度小改！三芒星燈具、內裝科技上身

速霸陸Crosstrek 2.5油電日規上市！續航力破千、折新台幣82.3萬起

速霸陸Crosstrek 2.5油電日規上市！續航力破千、折新台幣82.3萬起

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366