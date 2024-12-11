Nissan「新一代Leaf」化身跨界休旅！變帥空間更大　台灣導入機會高

▲繼歐洲路試被捕獲後，近來北美也出現Leaf測試車身影。（圖／翻攝自《Carscoops》）

記者徐煜展／綜合報導

在特斯拉還沒問世前，Nissan Leaf可算是全球暢銷的電動車，如今新一代車型來勢洶洶，而且還化身成市場熱衷的跨界休旅，第3代Leaf不僅更有型，空間尺碼也更大，未來有很高的機會與台灣車迷相見！

▲台灣目前仍有在售第2代Leaf，未來導入全新大改款機會頗高。

台灣裕隆日產Nissan今年就宣布未來還有全新電動車導入計劃，Nissan Ariya已在今年上市，參考海外的Nissan全球電動車產品選擇其實不多，加上Leaf在台灣市場並不陌生，因此台灣原廠計劃導入的全新電動車，很有可能就是國外正在測試的第3代Leaf。

在北美最新曝光的大改款Nissan Leaf透露出更多外觀細節，採用不同於Ariya最新的設計，呈現相當時髦、前衛的未來科技感，後方美背線條塑造出搶眼的跑格美學，而後車門還採用過去TOYOTA C-HR、HONDA HR-V的C柱車門把手。

▲新一代Leaf續航表現將比舊款來得更出色。

新一代Leaf與Ariya、雷諾Megane E-tech建構在CMF-EV電動車平台，預料將同時提供單馬達後驅、雙馬達全驅選擇，續航力將比現行款提升25%，預估來到WLTP 426公里。

從測試車來看，化身成跨界休旅的Leaf，相比舊款的掀背車格局，尺碼車格明顯放大不少，內裝也將看齊新世代車款，導入雙12.3吋螢幕與數位儀錶，新一代Leaf預計明年問世，進軍激烈的電動休旅戰場。