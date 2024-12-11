「HONDA喜美安全性」獲日本5星高分肯定！防護科技接近滿分

▲HONDA喜美榮獲日本國土交通省安全5星認證。（圖／翻攝自日本國土交通省）

記者徐煜展／綜合報導

台灣有在賣的進口HONDA喜美Civic，近來日本國土交通省NASVA公布最新審查結果，HONDA喜美表現沒讓車迷失望，獲得最高殊榮的5星肯定，其中安全防護HONDA Sensing大助攻接近滿分表現！

▲HONDA Sensing安全防護突出。

HONDA喜美不論在美國IIHS、歐洲EURO NCAP更嚴苛的碰撞測試都有高水準成績，而近來更獲得日本國土交通省高度評價，於車輛結構、主動安全、事故緊急預防等都受到肯定。

在主動安全滿分85.8分上，HONDA喜美取得84.8分，而滿分100的碰撞安全，則取得89.64分，事故緊急通知取得滿分8分，綜合評價滿分193.8分，最終以182.44高分取得5星賞。

▲房車獲得美國IIHS最高評價，掀背則稍微差了一些。

值得一提的是，台灣導入的為進口5門掀背車型，日前房車、掀背都已在更嚴苛的美國IIHS測試認證，其中房車、掀背車因對行人安全防護表現有所差異，因此房車獲得Top Safety Picks+高分認證，而掀背車則稍微差了一些，僅拿到Top Safety Picks成績。