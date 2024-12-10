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TOYOTA新暴力鴨進軍馬來西亞！折合新台幣218萬　台灣說好第4季呢

▲TOYOTA改款暴力鴨於東南亞吹起旋風，泰國、馬來西亞將陸續上市！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA改款暴力鴨於東南亞吹起旋風，泰國、馬來西亞將陸續上市！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

讓台灣車迷敲碗敲很久的改款新TOYOTA暴力鴨GR Yaris，繼日前預告登陸泰國市場後，近來也打算進軍馬來西亞市場，當地預估價格約落在折合新台幣218萬！至於台灣市場還要再等等，台灣和泰目前都尚未正式官宣進一步導入時間點。

▲TOYOTA改款暴力鴨於東南亞吹起旋風，泰國、馬來西亞將陸續上市！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲馬來西亞將導入6速手排與首度推出的全新8速自排。

改款新TOYOTA GR Yairs最吸引人在於增加全新的8速自排選項，而泰國、馬來西亞都會導入6速手排與8速自排車型，馬來西亞預估價格RM 300,000元起，約落在折合新台幣218萬。

▲TOYOTA改款暴力鴨於東南亞吹起旋風，泰國、馬來西亞將陸續上市！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲8速自排能受惠更多喜愛GR性能車款的消費者。

新GR YARIS此番動力也有提升，使G16E-GTS 1.6升3缸渦輪引擎具有304匹／40.8公斤米扭力，較先前提升了32匹／2.9公斤米扭力，同時也重新優化駕駛位置，12.3吋儀表、中控螢幕也更向駕駛傾斜15°，讓資訊判讀上更便利。

新GR YARIS新增GR-DAT 8速自排車型，該變速箱不僅強化內部結構、具有綿密齒比，同時也能藉由油門、煞車的細微操作即時升降檔位。

▲TOYOTA改款暴力鴨於東南亞吹起旋風，泰國、馬來西亞將陸續上市！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣和泰本周將盛大舉辦GR活動嘉年華，就看現場會不會突襲釋出新暴力鴨消息。

台灣市場，今年台灣和泰表示，預計會在今年第4季導入，但如今都還未有進一步官宣消息，而本周12月14日，將在台中麗寶舉行GR活動賽道嘉年華，重點聚焦在Corolla Cup統規賽車示範賽。

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