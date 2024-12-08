網友問「TOYOTA這15年來進步了哪些」？引出兩代神車車主現身說法

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 品牌深耕台灣市場多年，向來是國內消費者購車首選名單之一。近年來又透過 TNGA 平台技術在車體剛性與降低重進行改良，在一定程度上提高了安全性和操控性，也獲得不少消費者讚賞。但實際產品表現為何，相信還是有不少潛在買家想知道的部分。

▲TNGA 平台讓 Toyota 新世代產品競爭力大幅度提升。

近日有網友在 PTT 上發文指出「這 15 年頭又大進步了哪些？」，立刻引起網友分享購車經驗，其中有一位同時持有兩輛不同年份的 Corolla Altis 車主親自上線解說，列出兩輛車購入時的車型等級與金額，並比較出兩者的差異性所在。

▲有一位同時持有兩輛不同年份的 Corolla Altis 車主上線解說兩輛車的差異。

據車主表示，舊款的 Altis 是於 2011 年購入的 10.5 代經典 E 版 (空車 65 萬)，另一台則是在 2020 年買的 12 代油電尊爵版 (空車 76 萬)，兩者價差約 11 萬。車主針對兩者進行差異分析指出，在兩輛車均已行駛超過 10 萬公里的情況下：「兩者的車內空間差異不大，不過 10.5 代的後座比較好坐。」、「平均油耗分別是 12.5km/L (10.5 代) 與 25.7km/L (12 代)。」、「安全氣囊分別是 2 顆與 7 顆」，妥善率方面並未有重大機械故障，只有更換過電瓶、燈泡，10.5 代則是因年份較高所以換過倒車雷達。主被動安全系統自然不用講，12 代 Altis 已有完整的 ACC、LTA、VSC、TRC、HAC、ACA、ECB、PBC、BSM 等功能，相對 10.5 代僅有的 ABS 系統來看升級幅度相當大。

▲12 代 Corolla Altis 在油電系統加持下擁有更優異的油耗表現，同時還搭載完整的 ADAS。

車載系統方面，10.5 代原廠只配置單 CD 音響主機，而 12 代則有 9 吋螢幕還能外接 CarPlay 功能。至於車輛操控穩定感部分，12 代明顯較 10.5 代優異，沒有那麼晃，但跟歐系車種比起來還是有差異性。

車主最後表示，會購入 Altis 單純只是想找台平價省油車，兩者之間的進步幅度大概是有從 40 分進步到 60 分，但是價差也相當明顯。不過買 Toyota 就是為了不用煩惱，保養便宜、冷氣夠冷、省油，未來重新選擇的話還是會選擇 Toyota，有小孩後應會考慮空間更大的 RAV4。

▲已經持有超過兩輛 Toyota 車款 10 年的網友表示未來還是會持續考慮購買 Toyota 的車款。