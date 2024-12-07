MG7預告進軍馬來西亞！2.0升渦輪折合新台幣145萬鎖定TOYOTA Camry

▲MG7即將登陸馬來西亞！明年上半季發表交車。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

讓台灣MG車迷心心念念的MG7，為明年進軍馬來西亞市場作準備，當地預估價格約在RM200,000，折合新台幣145萬，售價尺碼衝著TOYOTA Camry而來！

▲馬來西亞MG7將採用2.0升渦輪。

MG在馬來西亞動作頻頻，今年已經推出MG4、MG HS、MG Cyberster等熱門車款，已經開始在為明年新車作準備，明年清單預計會有MG3等小型掀背，並確定還有超帥的MG7四門轎跑。

MG7在大陸有1.5升、2.0升渦輪等配置，馬來西亞將導入2.0升渦輪版本，尺碼為4,884x1,889x1,447mm、軸距2,778mm，售價約在RM200,000左右，折合新台幣145萬，比日前馬來西亞上市的新一代TOYOTA Camry還便宜，當地Camry售價RM 248,800、RM 250,354，折合新台幣181萬與183萬。

▲MG7具有L2等級的輔助駕駛，車內配備給好給滿。

MG7配有雙色帥氣內裝與跑車座椅，並搭載完善的主被動安全防護，1.5升渦輪配上7速雙離合變速箱，擁有185匹馬力，2.0升渦輪則為9速手自排來到258匹，未來進軍馬來西亞後，TOYOTA Camry、福斯Arteon等中大型房車都是它的射程目標。