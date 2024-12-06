台灣「日系豪華中型休旅」下殺30萬較勁LEXUS NX！Q50轎跑剩最後3台

▲台灣Infinti 12月有感促銷，QX50休旅優惠30萬！（圖／翻攝自Infiniti）

記者徐煜展／綜合報導

不少品牌車廠紛紛在12月推出降價促銷，進口豪華的Infiniti當然也沒放過，針對主力的QX50休旅，全車系降價30萬來與LEXUS NX打價格戰，另外喜愛帥氣的Q50轎跑的車迷們，全台僅剩最後3台即將完售告別台灣！

▲QX50全車系採2.0升渦輪，降價30萬不僅比LEXUS NX便宜，CP值也不低。

與LEXUS NX鎖定日系豪華中型休旅的Infiniti QX50，原售價189、213、245萬3款車型，12月促銷針對全車系折價30萬，也就表示最低159萬就能入主QX50，搭載2.0升渦輪，比171萬起的LEXUS NX入門的2.0升自然進氣更有吸引力。

▲QX60、QX55享有0利率方案。

至於QX60、QX55也有不少優惠，QX60享有150萬36期0利率，或者可選擇50萬低頭款購車，QX55則有100萬24期0利率方案，台灣Infiniti 12月促銷全車系休旅都享有優惠。

▲Q50轎跑只剩最後3輛，僅有白車色能選。

未來台灣Infiniti只剩休旅車了！經典的Q50轎跑車官網顯示最後3輛，而且車色不能挑只有晨曦白，採3.0升V6渦輪，擁有300匹最馬力的Q50，即將與台灣市場告別。