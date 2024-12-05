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115.9萬起！改款「新Citroen Berlingo」上市　5人、7人座還能露營

▲Citroën Berlingo（圖／記者徐煜展攝）

▲小改款Citroen Berlingo正式亮相，維持長短軸配置。（圖／記者徐煜展攝、Citroen）

記者徐煜展／綜合報導

台灣原廠於12月5日正式發表小改款Citroen Berlingo，提供短軸5人座、長軸7人座配置，採1.5升柴油動力，小改款不僅外型更好看、更動感，內裝科技感又是有感升級，作為商用、家用都合適的多功能型MPV！

▲Citroën Berlingo（圖／記者徐煜展攝）

▲Citroën Berlingo（圖／記者徐煜展攝）

▲Citroën Berlingo（圖／記者徐煜展攝）

▲Citroën Berlingo。（圖／記者徐煜展攝）

▲全車系採1.5升柴油。首波提供3款車型，另還有更帥氣的XTR展開預售。

改款新Citroen Berlingo提供三種等級，售價分別為115.9萬、121.9萬、125.9萬，另外還有純商務取向的科技版，售價115.9萬。動力採1.5升4缸柴油，能繳出130匹馬力、30.6公斤米扭力，短軸油耗19.9km/L、長軸7人座為19.7km/L。

▲Citroën Berlingo（圖／記者徐煜展攝）

▲Citroën Berlingo（圖／記者徐煜展攝）

▲外觀主要針對車頭整容，採全新設計的鋁圈。

外型上新Berlingo動感不少，針對車頭重新設計，以C字型LED頭燈取代原本的分離式，外型變得時尚又精緻，其中水箱護罩、鋁圈都換上最新造型，相較過去的商用車形象，新Berlingo較為洗練、成熟。後門採用滑門開啟設計，乘客進出時，也能提升不少便利性。

▲Citroën Berlingo（圖／記者徐煜展攝）

▲Citroën Berlingo（圖／記者徐煜展攝）

▲Citroën Berlingo（圖／記者徐煜展攝）

▲座艙換上新10吋螢幕搭配10吋數位儀錶，具備安全輔助駕駛系統。

內艙是小改款重點之一，全新10吋多媒體螢幕，搭配10吋數位儀錶，針對中控介面、方向盤造型重新設計，一掃沉重的商用車氣息。配備上搭載LED頭燈、皮質方向盤＋換檔撥片、電子手剎車、恆溫空調等，時下流行配備，改款新Berlingo應有盡有。

安全防護科技更是給好給滿，具有6具安全氣囊、HBA遠近燈自動切換、全速域ACC智慧跟車、LKA車道維持、BSM盲點偵測、Drive Assist高速公路駕駛輔助、SLI車速辨識等多項配置。小改款ACC升級Stop&GO功能，多達18項的輔助安全系統，為車主提供完善的L2輔助駕駛。

▲Citroën Berlingo（圖／記者徐煜展攝）

▲Citroën Berlingo（圖／記者徐煜展攝）

▲Citroën Berlingo（圖／記者徐煜展攝）

▲第3排座椅能拆卸，創造出合宜車宿露營的大空間。

跟上正夯的車宿露營，原廠也貼心提供多項選配露營套件，透過第3排座椅拆卸、收折，能創造出合宜舒適的空間，自行車、衝浪板、睡床直接上車，一點都難不倒Citroen Berlingo。

▲Citroën Berlingo（圖／記者徐煜展攝）

▲Citroën Berlingo（圖／記者徐煜展攝）

▲Citroën Berlingo（圖／記者徐煜展攝）

►第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

►台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬」！Crosstrek百萬有找比國產便宜

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：CitroënBerlingoMPV7人座柴油小改款

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