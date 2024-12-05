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「MG雙門電動車」馬來西亞開賣！折合新台幣233萬　MG7晚點到

▲MG Cyberster於馬來西亞上市！僅推出1款車型。（圖／翻攝自MG）

▲MG Cyberster於馬來西亞上市！僅推出1款車型。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG於馬來西亞市場卯足勁狂推新車，日前才剛上市MG4、MG HS休旅，接下來MG3、MG7都在當地原廠計劃中，而作為今年底的重頭戲之一，超帥的雙門電動超跑Cyberster也在12月進軍馬來西亞市場！

讓台灣車迷羨慕、口水直流的MG7與Cyberster都陸續要在馬來西亞上市，而最新推出的MG Cyberster電動雙門跑車，於馬來西亞僅提供1款車型，售價RM 319,900元，折合新台幣233萬。

▲MG Cyberster於馬來西亞上市！僅推出1款車型。（圖／翻攝自MG）

▲MG Cyberster於馬來西亞上市！僅推出1款車型。（圖／翻攝自MG）

▲MG Cyberster提供雙馬達四驅，最大續航力446公里。

馬來西亞MG Cyberster採雙馬達四驅配置，搭載77千瓦小時電池組，擁有503匹馬力，3.2秒完成破百加速衝刺，極速限制在208km/h，WLTP續航力為446公里，使用150kW高速充電，能在38分鐘內完成10～80%蓄電。

▲MG Cyberster於馬來西亞上市！僅推出1款車型。（圖／翻攝自MG）

▲MG Cyberster於馬來西亞上市！僅推出1款車型。（圖／翻攝自MG）

▲MG Cyberste採軟篷設計，可在行進間進行開關篷。

外型自然是MG Cyberster一大亮點，囂張的鍘刀門設計，給人極具侵略性的視覺震撼，而可開啟的電動軟篷也是賣點，於時速50km/h，10秒內就能達成開關篷動作，內裝配備也是相當有誠意，給人滿滿的戰鬥氣息同時，也具備完整的主被動安全科技，讓車主破風逞快之餘，達到最好的車輛安全保護。

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