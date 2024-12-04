電動車普及毋免驚！中央與地方政府積極完善消防對策　火災風險較油車低

▲國產電動車問市後，民眾入手電動車的門檻越來越低。（圖／LUXGEN官網）

記者錢雅慧／綜合報導

國際能源總署（IEA）持續看好電動車發展，在今年10月發布的最新全球能源市場報告中，與4月的預測相比上調了比例，預估到2030年電動車銷量佔比將達到約45％，2035年將超過55％。台灣電動車的銷量也屢創新高，國產電動車問市後，民眾入手電動車的門檻越來越低，也連帶增加電動車的銷售量。截至今年10月，台灣整體市場純電動車來到89,108輛，且仍持續成長。

隨著電動車市場逐漸擴大，消費者在計畫購入新車的同時，也會更加注重電動車與其他車種的安全性比較。為推廣電動運具，目前台灣中央與地方皆積極提升電動車使用安全，力求將電動車使用風險降至最低。

內政部長劉世芳本月14日表示，將持續推動消防法、建築法及公寓大廈管理條例，並於今年訂頒「建築物附屬停車空間電動車輛充電安全指引」各項強化安全措施，消防署也訂定「搶救作業規範與救災安全手冊」，持續補助增購裝備器材，並指導消防機關執行搶救作業及確保人員安全。

台北市長蔣萬安於今年8月底台北市府公安會報上提出四項具體措施，包含市府所轄的室內停車場全面設置滅火毯、限制室內停車場電動車的充電上限、制定電動車及鋰電池管理的SOP標準作業程序，與導入熱顯像自動儀及灑水系統，以提升電動車及鋰電池的安全管理。近期，交通局也攜手北市停管處、消防局、警察局等相關單位，與停車場業者一同進行電動汽車防災演練，建立完善的預警與應變系統。

新北市政府則與民間業者合作，推出公有停車場充電管理平台，規劃於2024年底前在全市公有停車場配置防火毯，及24小時ALL IN ONE一鍵通報安全服務系統，若測到充電樁設備有狀況時，系統就會立即啟動斷電保護機制，並且由停管員一鍵通報，通知消防及相關單位及時到場處理，把握黃金救援時間疏散民眾，建立快速滅火與風險管理機制，提升城市對電動車事故的整體韌性。

而根據多國研究，實際上電動車火災的發生機率遠低於其他車種，相較於混合動力車與傳統燃油車都更為安全。如美國國家交通安全委員會（NTSB）的統計發現，混合動力車每10萬銷售量有3,474.5件起火，燃油車每10萬銷售量有1,529.9件起火，電動車每10萬銷售量有25件起火。