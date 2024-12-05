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164.9萬起！台灣KIA「新一代Carnival」上市　3車型單一動力

▲KIA Carnival小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA台灣森那美起亞今（5）日發表Carnival小改款，維持2.2升柴油動力，共有三車型，售價自164.9萬起。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

KIA總代理台灣森那美起亞今（5）日發表新一代KIA Carnival，這款暢銷MPV在台累積已有3,668位車主，此次改款採單一2.2升柴油動力，並未如海外有1.6升渦輪油電，全車系共3車型，售價自164.9萬起，若在頂規Signature版本選配Premium Plus套件、雙色內裝下，最高達236.9萬。

KIA Carnival編程售價
Trendy：164.9萬
Apex：184.9萬
Signature：205.9萬（可選Premium Plus套件，藍白、褐黑內裝色）
Premium Plus套件（選配價29萬）：第2排Ottoman通風加熱電調座椅（含4向滑移、一鍵放鬆）、BOSE音響、DCM車內電子數位後視鏡
藍白、褐黑內裝選配價：2萬元

▲KIA Carnival小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Carnival小改款採3車型，售價自164.9-205.9萬。

新Carnival車頭搭配Vertical LED晶曜頭燈、具有Star Map LED星圖日行燈，輪圈也採18、19吋雙色幾何造型，同時車內則採水平線條設計，換上一鍵切換控制面版，整合影音與空調功能。

▲KIA Carnival小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲小改款Carnival搭配Vertical LED晶曜頭燈、Star Map LED星圖日行燈，營造出極高辨識度的KIA新世代車款樣貌。

新Carnival全車系標配第2排座椅滑軌前後調整功能、第三排座椅平整式收折功能，以及第二、三排座椅皆配置ISO-FIX兒童安全座椅固定裝置，頂規Signature車型採雙12.3吋曲面螢幕，並具有方向盤加熱、E-Shift電子旋鈕排檔、換檔撥片等，另外也可選配第2排Ottoman通風加熱電調座椅（含4向滑移、一鍵放鬆功能），滿足層峰買家需求。

▲KIA Carnival小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲頂規Signature車型選配Premium Plus套件後，具有第2排Ottoman通風加熱電調座椅（含4向滑移、一鍵放鬆功能），滿足層峰買家需求。

新Carnival全車系標配8時囊、Level 2駕駛輔助系統，具有SVM 3D環景輔助影像、BVM盲區顯影輔助系統等功能，頂規車型選配Premium Plus套件後，還有11吋HUD抬頭顯示器、DCM車內電子數位後視鏡。

動力上，Carnival採2.2升4缸柴油渦輪引擎、8速手自排變速箱，具有最大馬力194匹／45公斤米扭力。KIA台灣森那美起亞也針對Carnival推出「前瞻配件組」購車優惠，包括Smith Vega隔熱紙、雙鏡頭行車紀錄器、LED後廂尾門燈組與3D卡固立體後廂防汙墊，同時享五年不限里程全車原廠保固。

▲KIA Carnival小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲動力採單一2.2升4缸柴油渦輪引擎、8速手自排變速箱，具有最大馬力194匹／45公斤米扭力。

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