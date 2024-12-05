Honda「最便宜房車」亮相！具Level 2輔助系統、折新台幣30.6萬起

▲影片來源：Honda



記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）於印度推出「最便宜入門房車」Amaze，此番第3代大改款換上更流線的造型、內裝及駕駛輔助系統也升級，並且售價在當地只要79.9萬盧比起，折合新台幣約30.6萬。

▲Honda於印度推出Amaze最便宜房車，此次第3代大改款外型更符合時下潮流，在車頭樣貌上也與其他中大型休旅車款看齊。（圖／翻攝自Honda，以下同）



雖然新Amaze同樣維持City的底盤，但這次改款換上更現代化的視覺，與本田其他中大型產品看齊，另外還採用燻黑LED尾燈、大面積水箱護罩等，相較改款前有明顯差別。可惜在車格與親民定位下，車身比例短小且採15吋輪圈。

Amaze車內也更簡潔，大部分與Elevate相同，包括方向盤、7吋數位儀表、水平冷氣出風孔，不過中控螢幕則採8吋，與Elevate的10.25吋不同。後行李廂方面，Amaze具有416公升空間，較改款前少了4公升，也比主要競爭對手Suzuki Dzire小了34公升。

▲Amaze標配6氣囊，其中頂規車型還有Honda Sensing駕駛輔助系統，也是當地最便宜具有Level 2駕駛輔助系統的車款。



不過，Amaze全車標配6氣囊、Honda Sensing駕駛輔助系統，具有Level 2自駕輔助等級，也是印度最便宜具有Level 2的車款，不過僅限頂規Amaze ZX車型獨享，當地售價108.9萬盧比（折合新台幣約41.6萬）。

動力上，Amaze維持1.2升i-VTEC自然進氣汽油引擎，提供優化後的5速手排或CVT變速箱，最大馬力為89匹／11.2公斤米扭力，另外還有瓦斯版本動力，預計明年1月就能在印度交車。

▲Amaze動力皆採1.2升自然進氣引擎，具有5速手排或CVT變速箱，最大馬力為89匹／11.2公斤米扭力。