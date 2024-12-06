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「TOYOTA旗艦房車」大陸降價拚人氣！2.0升動力折合新台幣62萬

▲TOYOTA Avalon入門動力降價！CP值比Camry更高。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Avalon入門動力降價！CP值比Camry更高。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

定位在Camry之上的TOYOTA Avalon，近來在大陸市場降價拚人氣，原售價17.88萬起人民幣，針對2.0升入門款促銷，現在只要來到13.98萬人民幣就能入手，折合新台幣僅要62萬！

▲TOYOTA Avalon入門動力降價！CP值比Camry更高。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Avalon在大陸擁有響亮的亞洲龍綽號，共有3種動力配置。

TOYOTA Avalon過去曾在北美市場販售，銷售共達27年的悠久歷史，無奈受到休旅熱潮衝擊，於2021年退出北美，不過大陸仍有販售，在今年7月推出最新改款，其共有2.0升汽油、2.5升汽油、2.5升油電等3種配置。

TOYOTA Avalon比起台灣熟悉的Camry格局大了一些，車身尺碼為4,990x1,850x1,450mm、軸距2,870mm，建構在TNGA平台，入門款採用2.0升自然進氣引擎，搭配CVT變速箱，能繳出170匹馬力，而此回促銷就是針對2.0升動力，降價約人民幣3.9萬，約新台幣17.3萬，開出13.98萬人民幣，折合新台幣62萬就能擁有TOYOTA旗艦房車。

▲TOYOTA Avalon入門動力降價！CP值比Camry更高。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Avalon入門動力降價！CP值比Camry更高。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲中控設計採8吋螢幕，透過皮質座椅、飾板提升質感。

就算是入門款，配備也不馬虎陽春，2.0升動力內裝亦是相當前衛科技，採用8吋懸浮式的中控多媒體液晶螢幕，透過大量的皮質鋪陳與中控台飾板營造相當不錯的質感，並搭載TSS安全防護。

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