Honda「入門4門房車」釋預告　搭City底盤、燻黑尾燈具跑格外型

▲Honda即將在印度推出第3代Amaze入門房車，原廠再度釋出預告，搶攻當地最熱門的入門極距市場。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）即將在印度市場推出第3代Amaze，這款入門房車將換上更流行的外型、質感也提升，同時維持親民的售價，尤其在Suzuki Dzire發表後，將成為強勁的競爭對手，一同搶攻印度入門級距市場。

從原廠發布的最新預告來看，新Amaze有著大面積六角形格柵、銳利LED頭燈，與品牌其他中大型車款看齊；同時還換上運動化保桿、下氣壩，具有類似City的車尾線條、搭配燻黑尾燈更有跑格。

Amaze搭載與City相同的底盤，座艙採水平冷氣出風口，並有望升級為10.25吋中控螢幕，具有恆溫空調、新款方向盤，並且在安全氣囊及部分ADAS駕駛輔助功能也會列為標配。

▲設計草圖中，Amaze採水平冷氣出風口，並有望升級10.25吋中控螢幕。



Amaze的動力心臟預料將搭載1.2升4缸自然進氣汽油引擎，提供5速手排或CVT變速箱，最大馬力為90匹，另外還有瓦斯動力版本，競爭對手包括Suzuki Dzire、Hyundai Aura與塔塔Tigor等入門車款。

▲Amaze的動力心臟預料將搭載1.2升4缸自然進氣汽油引擎，提供5速手排或CVT變速箱，最大馬力90匹。