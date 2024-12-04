ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda「入門4門房車」釋預告　搭City底盤、燻黑尾燈具跑格外型

▲Honda Amaze預告。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda即將在印度推出第3代Amaze入門房車，原廠再度釋出預告，搶攻當地最熱門的入門極距市場。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）即將在印度市場推出第3代Amaze，這款入門房車將換上更流行的外型、質感也提升，同時維持親民的售價，尤其在Suzuki Dzire發表後，將成為強勁的競爭對手，一同搶攻印度入門級距市場。

從原廠發布的最新預告來看，新Amaze有著大面積六角形格柵、銳利LED頭燈，與品牌其他中大型車款看齊；同時還換上運動化保桿、下氣壩，具有類似City的車尾線條、搭配燻黑尾燈更有跑格。

Amaze搭載與City相同的底盤，座艙採水平冷氣出風口，並有望升級為10.25吋中控螢幕，具有恆溫空調、新款方向盤，並且在安全氣囊及部分ADAS駕駛輔助功能也會列為標配。

▲Honda Amaze預告。（圖／翻攝自Honda）

▲設計草圖中，Amaze採水平冷氣出風口，並有望升級10.25吋中控螢幕。

Amaze的動力心臟預料將搭載1.2升4缸自然進氣汽油引擎，提供5速手排或CVT變速箱，最大馬力為90匹，另外還有瓦斯動力版本，競爭對手包括Suzuki Dzire、Hyundai Aura與塔塔Tigor等入門車款。

▲Honda Amaze預告。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Amaze預告。（圖／翻攝自Honda）

▲Amaze的動力心臟預料將搭載1.2升4缸自然進氣汽油引擎，提供5速手排或CVT變速箱，最大馬力90匹。

►11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

►三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車4門入門Honda本田Amaze改款預告房車SedanSuzukiDzire自然進氣

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

268萬起！台灣賓士「25年式AMG 35／45小車家族」懸吊、配備升級

268萬起！台灣賓士「25年式AMG 35／45小車家族」懸吊、配備升級

最新文章

賓士25年式AMG小車家族配備升級2024-12-04

Honda「入門4門房車」釋預告2024-12-04

福特「最便宜電動休旅」開賣2024-12-04

大改款BMW X3確定12／19上市2024-12-04

TOYOTA改款神車休旅馬來西亞開賣2024-12-04

台灣新年式TOYOTA RAV4上市2024-12-04

電動車普及毋免驚　中央與地方政府積極完善消防對策2024-12-04

台灣「Volvo旅行、休旅車」下殺近40萬2024-12-04

新年式「歐規TOYOTA Yaris」登場2024-12-04

MG「全新大空間電動跑旅」亮相2024-12-04

熱門文章

Nissan破產危機、財務長離職2024-12-03

MG「全新大空間電動跑旅」亮相2024-12-04

台灣「Volvo旅行、休旅車」下殺近40萬2024-12-04

台灣新年式TOYOTA RAV4上市2024-12-04

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身2024-12-03

電動車普及毋免驚　中央與地方政府積極完善消防對策2024-12-04

TOYOTA改款神車休旅馬來西亞開賣2024-12-04

大改款BMW X3確定12／19上市2024-12-04

台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬2024-12-02

【周焦點】TOYOTA將推國產電動車2024-11-30

相關新聞

福特「最便宜電動休旅」開賣！單馬達166匹、折新台幣125.7萬起

福特「最便宜電動休旅」開賣！單馬達166匹、折新台幣125.7萬起

99.7萬輛汽機車欠繳汽燃費　年底前未繳「最重罰3千、強制執行」

99.7萬輛汽機車欠繳汽燃費　年底前未繳「最重罰3千、強制執行」

台灣「大改款BMW X3」確定12／19上市！預售279萬起、新車頭超殺

台灣「大改款BMW X3」確定12／19上市！預售279萬起、新車頭超殺

101萬起！台灣新年式TOYOTA RAV4上市　升級不加價、全新特仕車登場

101萬起！台灣新年式TOYOTA RAV4上市　升級不加價、全新特仕車登場

Honda Odyssey推「4人座豪華版」！19吋螢幕、折合新台幣196.4萬

Honda Odyssey推「4人座豪華版」！19吋螢幕、折合新台幣196.4萬

讀者迴響

熱門文章

Nissan破產危機「財務長也要跳船了」！裁員9000人、股價創新低

Nissan破產危機「財務長也要跳船了」！裁員9000人、股價創新低

MG「全新大空間電動跑旅」亮相！787匹馬力、600公里續航

MG「全新大空間電動跑旅」亮相！787匹馬力、600公里續航

台灣「Volvo旅行、休旅車」下殺近40萬！XC40、C40最多折23萬

台灣「Volvo旅行、休旅車」下殺近40萬！XC40、C40最多折23萬

101萬起！台灣新年式TOYOTA RAV4上市　升級不加價、全新特仕車登場

101萬起！台灣新年式TOYOTA RAV4上市　升級不加價、全新特仕車登場

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

電動車普及毋免驚！中央與地方政府積極完善消防對策　火災風險較油車低

電動車普及毋免驚！中央與地方政府積極完善消防對策　火災風險較油車低

TOYOTA改款神車休旅馬來西亞開賣！配備比台灣更好　折合新台幣97萬

TOYOTA改款神車休旅馬來西亞開賣！配備比台灣更好　折合新台幣97萬

台灣「大改款BMW X3」確定12／19上市！預售279萬起、新車頭超殺

台灣「大改款BMW X3」確定12／19上市！預售279萬起、新車頭超殺

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366