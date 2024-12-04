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台灣「大改款BMW X3」確定12／19上市！預售279萬起、新車頭超殺

▲BMW X3

▲在11月中展開預售後，BMW汎德也確定新一代X3豪華休旅將在12／19正式上市。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW大改款X3豪華運動休旅在6月海外發表、11月台灣展開預售後，BMW汎德今（4 ）日也正式發出媒體邀請，確定新X3將在12／19正式發表，目前共有20 xDrive M Sport、M50 xDrive雙車型，預售價分別為279萬、385萬。

▲BMW X3 12／19上市。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW汎德發出媒體邀請，確定新X3將在12／19正式發表。

全新第4代大改款X3新增沙丘灰車色，車格也更大，來到4,755mm、車寬1,920mm、車高1,661mm（軸距2,865mm），車頭換上垂直／斜線格柵、雙L型日行燈、平整化車門把手，與Neue Klasse設計語彙看齊，搭配M Sport套件、M深藍色煞車套件更為帥氣。

▲BMW X3台灣預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲新X3新增沙丘灰車色，車格也更大，並在Neue Klasse設計語彙下更具跑格。

新X3座艙採雙12.3吋曲面數位儀表、14.9吋中控螢幕，搭載BMW Operating System 9影音系統，具有手機數位鑰匙2.0、AR擴增實境導航、車道變換輔助功能等，同時方向盤也重新設計，車門面板在BMW環繞光幕下更為吸睛。

▲BMW X3台灣預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲X3座艙在BMW環繞光幕下相當吸睛，同時影音系統也採BMW Operating System 9。

而M Performance車型的X3 M50 xDrive則具有4出尾管、全景玻璃車頂、20吋輪圈、M主動式運動化懸吊、M Sport進階套件、Alcantara麂皮／Veganza透氣皮質內裝，並在M Nappa平底方向盤12點鐘方向擁有鮮紅標記。

新一代X3 20 xDrive採2.0升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，搭配Steptronic 8速手自排，具有190匹／31.6公斤米扭力；而M50 xDrive則採3.0升直6汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，具有398匹／59.1公斤米扭力，靜止加速破百僅需4.6秒。

▲BMW X3台灣預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW X3

▲目前預售共有X3 20 xDrive M Sport（279萬）、M50 xDrive兩款車型，預售價分別為279萬、385萬。

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