TOYOTA改款神車休旅馬來西亞開賣！配備比台灣更好　折合新台幣97萬

▲小改款TOYOTA Corolla Cross馬來西亞上市！配備升級比台灣更有感。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

繼泰國、菲律賓、台灣等地區後，小改款TOYOTA Corolla Cross於12月4日正式進軍馬來西亞市場，除了擁有相同的亞太規全新外觀，內裝一併升級電子手剎車，甚至馬來西亞還有比台灣更加分的10.1吋大螢幕與3D環景攝影！

▲馬來西亞提供雙動力、3車型配置。

馬來西亞最新上市的小改款TOYOTA Corolla Cross，車型選擇相當精簡，1.8升汽油僅有1款，當地售價RM 133,800，折合新台幣約97萬；1.8升油電提供標準款與GR Sport，售價分別為RM 140,800、148,800，折合新台幣102與108萬。

▲配備升級10.1吋螢幕取代原本9吋，支援最新的3D PVM環景攝影。

外觀動向基本與台灣版本大同小異，不過在內裝配備上，馬來西亞有不少彩蛋，首先相較台灣9吋的車美仕車機螢幕，馬來西亞採用更大氣、更有誠意地的10.1吋，此外還加入PVM的3D環景功能，並具有電子手剎車、無線手機充電等，還能透過手機下載TOYOTA MY App系統，與車輛進行更多遠端互動。

在GR Sport車型上，內裝提供3種配色可選，並加入紅色車縫線等設計，來視覺質感、層次感更豐富，而針對主力的油電動力，馬來西亞原廠祭出長達8年的電池保固服務，以及5年、10萬公里的車輛保固。